https://ria.ru/20240930/internet-1975579082.html
Григоренко рассказал о росте числа пользователей интернета в России
Григоренко рассказал о росте числа пользователей интернета в России - РИА Новости, 30.09.2024
Григоренко рассказал о росте числа пользователей интернета в России
Число пользователей интернета в России за 26 лет, с начала празднования Дня интернета, выросло более чем в 100 раз - до 110 миллионов человек, рассказал РИА... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:39
2024-09-30T17:39
2024-09-30T17:39
общество
технологии
россия
европа
дмитрий григоренко
интернет
день интернета в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число пользователей интернета в России за 26 лет, с начала празднования Дня интернета, выросло более чем в 100 раз - до 110 миллионов человек, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Ровно 26 лет назад в России впервые отметили День интернета. За это время количество пользователей интернета увеличилось более чем в 100 раз: с 1 миллиона человек до более чем 110 миллионов человек на сегодняшний день", - сказал Григоренко. Он отметил, что Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей интернета, и поздравил всех россиян с праздником: "Интернет - это то место, куда мы, просыпаясь, бежим в первую очередь, это место, где мы черпаем информацию, новости, в конце концов, знания, а иногда даже и вдохновение. С праздником вас, с Днем интернета!". В России 30 сентября отмечается День интернета. Этот праздник связан с развитием интернета в стране и его влиянием на повседневную жизнь.
https://realty.ria.ru/20240918/internet-1973227955.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, европа, дмитрий григоренко, интернет, день интернета в россии
Общество, Технологии, Россия, Европа, Дмитрий Григоренко, Интернет, День Интернета в России
Григоренко рассказал о росте числа пользователей интернета в России
Григоренко: число пользователей интернета в России за 26 лет выросло в 100 раз
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число пользователей интернета в России за 26 лет, с начала празднования Дня интернета, выросло более чем в 100 раз - до 110 миллионов человек, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Ровно 26 лет назад в России впервые отметили День интернета. За это время количество пользователей интернета увеличилось более чем в 100 раз: с 1 миллиона человек до более чем 110 миллионов человек на сегодняшний день", - сказал Григоренко.
Он отметил, что Россия занимает первое место в Европе
по количеству пользователей интернета, и поздравил всех россиян с праздником:
"Интернет - это то место, куда мы, просыпаясь, бежим в первую очередь, это место, где мы черпаем информацию, новости, в конце концов, знания, а иногда даже и вдохновение. С праздником вас, с Днем интернета!".
В России 30 сентября отмечается День интернета. Этот праздник связан с развитием интернета в стране и его влиянием на повседневную жизнь.