https://ria.ru/20240930/internet-1975579082.html

Григоренко рассказал о росте числа пользователей интернета в России

Григоренко рассказал о росте числа пользователей интернета в России - РИА Новости, 30.09.2024

Григоренко рассказал о росте числа пользователей интернета в России

Число пользователей интернета в России за 26 лет, с начала празднования Дня интернета, выросло более чем в 100 раз - до 110 миллионов человек, рассказал РИА... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:39

2024-09-30T17:39

2024-09-30T17:39

общество

технологии

россия

европа

дмитрий григоренко

интернет

день интернета в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число пользователей интернета в России за 26 лет, с начала празднования Дня интернета, выросло более чем в 100 раз - до 110 миллионов человек, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Ровно 26 лет назад в России впервые отметили День интернета. За это время количество пользователей интернета увеличилось более чем в 100 раз: с 1 миллиона человек до более чем 110 миллионов человек на сегодняшний день", - сказал Григоренко. Он отметил, что Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей интернета, и поздравил всех россиян с праздником: "Интернет - это то место, куда мы, просыпаясь, бежим в первую очередь, это место, где мы черпаем информацию, новости, в конце концов, знания, а иногда даже и вдохновение. С праздником вас, с Днем интернета!". В России 30 сентября отмечается День интернета. Этот праздник связан с развитием интернета в стране и его влиянием на повседневную жизнь.

https://realty.ria.ru/20240918/internet-1973227955.html

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общество, технологии, россия, европа, дмитрий григоренко, интернет, день интернета в россии