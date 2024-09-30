https://ria.ru/20240930/ingushetija-1975430837.html

В Ингушетии предотвратили серию терактов

В Ингушетии предотвратили серию терактов - РИА Новости, 30.09.2024

В Ингушетии предотвратили серию терактов

Силовики предотвратили серию преступлений террористической направленности в Ингушетии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:47

2024-09-30T09:47

2024-09-30T11:01

происшествия

россия

республика ингушетия

магас

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Силовики предотвратили серию преступлений террористической направленности в Ингушетии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "При задержании один преступник оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы", — говорится в релизе. По данным ведомства, преступления готовили восемь жителей Магаса и Назрани. Они намеревались совершить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры и нападения на правоохранителей. По месту жительства фигурантов, в тайниках и схронах силовики нашли самодельную бомбу мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше восьми с половиной тысяч патронов, а также электронные носители информации. В телефонах у них обнаружили наставления по ведению боевых действий, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств. Следственный отдел управления ФСБ по Ингушетии возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии", "Незаконный оборот огнестрельного оружия" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

https://ria.ru/20240709/boeviki-1958571982.html

https://ria.ru/20240411/boeviki-1939259247.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание диверсантов в Ингушетии. Кадры ФСБ РФ ФСБ показала видео задержания диверсантов в Ингушетии и ликвидации одного из них. 2024-09-30T09:47 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика ингушетия, магас, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)