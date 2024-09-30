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В Ингушетии предотвратили серию терактов - РИА Новости, 30.09.2024
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09:47 30.09.2024 (обновлено: 11:01 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/ingushetija-1975430837.html
В Ингушетии предотвратили серию терактов
В Ингушетии предотвратили серию терактов - РИА Новости, 30.09.2024
В Ингушетии предотвратили серию терактов
Силовики предотвратили серию преступлений террористической направленности в Ингушетии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:47
2024-09-30T11:01
происшествия
россия
республика ингушетия
магас
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Силовики предотвратили серию преступлений террористической направленности в Ингушетии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "При задержании один преступник оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы", — говорится в релизе. По данным ведомства, преступления готовили восемь жителей Магаса и Назрани. Они намеревались совершить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры и нападения на правоохранителей. По месту жительства фигурантов, в тайниках и схронах силовики нашли самодельную бомбу мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше восьми с половиной тысяч патронов, а также электронные носители информации. В телефонах у них обнаружили наставления по ведению боевых действий, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств. Следственный отдел управления ФСБ по Ингушетии возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии", "Незаконный оборот огнестрельного оружия" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20240709/boeviki-1958571982.html
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россия
республика ингушетия
магас
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Задержание диверсантов в Ингушетии. Кадры ФСБ РФ
ФСБ показала видео задержания диверсантов в Ингушетии и ликвидации одного из них.
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происшествия, россия, республика ингушетия, магас, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Магас, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ингушетии предотвратили серию терактов

ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии на энергообъектах

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Силовики предотвратили серию преступлений террористической направленности в Ингушетии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"При задержании один преступник оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы", — говорится в релизе.
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По данным ведомства, преступления готовили восемь жителей Магаса и Назрани. Они намеревались совершить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры и нападения на правоохранителей.
По месту жительства фигурантов, в тайниках и схронах силовики нашли самодельную бомбу мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше восьми с половиной тысяч патронов, а также электронные носители информации. В телефонах у них обнаружили наставления по ведению боевых действий, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.
Следственный отдел управления ФСБ по Ингушетии возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии", "Незаконный оборот огнестрельного оружия" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияМагасФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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