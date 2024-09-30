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"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля
"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля - РИА Новости, 30.09.2024
"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в понедельник нанесли ракетные удары по трем израильским поселениям и городу Сафад (Цфат) на севере Израиля, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:49
2024-09-30T17:49
2024-09-30T17:49
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в понедельник нанесли ракетные удары по трем израильским поселениям и городу Сафад (Цфат) на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивление выпустили серию ракет по оккупированному городу Сафад", - написано в заявлении. Также под ударами ракет сопротивления оказались израильские поселения Кабри, Гешер Хазиф и Саар. Израильская авиация и артиллерия в свою очередь продолжает наносить удары по югу и востоку Ливана.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, саар, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Саар, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля
"Хезболла" нанесла удары по поселениям Кабри, Гешер Хазиф и Саар и городу Цфат