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"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля - РИА Новости, 30.09.2024
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17:49 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/hezbolly-1975584501.html
"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля
"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля - РИА Новости, 30.09.2024
"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в понедельник нанесли ракетные удары по трем израильским поселениям и городу Сафад (Цфат) на севере Израиля, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:49
2024-09-30T17:49
в мире
израиль
саар
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в понедельник нанесли ракетные удары по трем израильским поселениям и городу Сафад (Цфат) на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивление выпустили серию ракет по оккупированному городу Сафад", - написано в заявлении. Также под ударами ракет сопротивления оказались израильские поселения Кабри, Гешер Хазиф и Саар. Израильская авиация и артиллерия в свою очередь продолжает наносить удары по югу и востоку Ливана.
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в мире, израиль, саар, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Саар, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля

"Хезболла" нанесла удары по поселениям Кабри, Гешер Хазиф и Саар и городу Цфат

© AP Photo / Leo CorreaПерехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой про "Железный купол"
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой про Железный купол - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой про "Железный купол". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в понедельник нанесли ракетные удары по трем израильским поселениям и городу Сафад (Цфат) на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивление выпустили серию ракет по оккупированному городу Сафад", - написано в заявлении.
Также под ударами ракет сопротивления оказались израильские поселения Кабри, Гешер Хазиф и Саар.
Израильская авиация и артиллерия в свою очередь продолжает наносить удары по югу и востоку Ливана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреИзраильСаарЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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