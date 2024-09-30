https://ria.ru/20240930/hezbolly-1975584501.html

"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля

"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля - РИА Новости, 30.09.2024

"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в понедельник нанесли ракетные удары по трем израильским поселениям и городу Сафад (Цфат) на севере Израиля, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:49

2024-09-30T17:49

2024-09-30T17:49

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израиль

саар

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в понедельник нанесли ракетные удары по трем израильским поселениям и городу Сафад (Цфат) на севере Израиля, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивление выпустили серию ракет по оккупированному городу Сафад", - написано в заявлении. Также под ударами ракет сопротивления оказались израильские поселения Кабри, Гешер Хазиф и Саар. Израильская авиация и артиллерия в свою очередь продолжает наносить удары по югу и востоку Ливана.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, саар, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024