Рейтинг@Mail.ru
Харрис намерена увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/harris-1975412975.html
Харрис намерена увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями
Харрис намерена увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями - РИА Новости, 30.09.2024
Харрис намерена увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в понедельник заявила, что в случае победы на выборах 5 ноября собирается вдвое увеличить ресурсы минюста... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:57
2024-09-30T06:57
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_0:0:2383:1340_1920x0_80_0_0_90c34dabec981c7698e76485172b86c0.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в понедельник заявила, что в случае победы на выборах 5 ноября собирается вдвое увеличить ресурсы минюста для борьбы с транснациональными наркокартелями. "Как президент я вдвое увеличу ресурсы для минюста, чтобы бороться с транснациональными картелями и принимать меры для прекращения поступления фентанила в нашу страну", - заявила Харрис на предвыборном мероприятии. Она вместе с тем обвинила своего конкурента на выборах от республиканцев Дональда Трампа в бездействии по вопросу устранения проблем на границе США. США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. В конце июля американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974519203.html
https://ria.ru/20240920/sindrom-1973749370.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_28:0:2333:1729_1920x0_80_0_0_efa37908e1773f9641ab33e39c1ca8aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис намерена увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями

Кандидат в президенты США Харрис намерена вдвое увеличить ресурсы Минюста

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в понедельник заявила, что в случае победы на выборах 5 ноября собирается вдвое увеличить ресурсы минюста для борьбы с транснациональными наркокартелями.
"Как президент я вдвое увеличу ресурсы для минюста, чтобы бороться с транснациональными картелями и принимать меры для прекращения поступления фентанила в нашу страну", - заявила Харрис на предвыборном мероприятии.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского
25 сентября, 03:01
Она вместе с тем обвинила своего конкурента на выборах от республиканцев Дональда Трампа в бездействии по вопросу устранения проблем на границе США.
США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. В конце июля американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.
Вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром
20 сентября, 06:29
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала