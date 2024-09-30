Харрис намерена увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями
Кандидат в президенты США Харрис намерена вдвое увеличить ресурсы Минюста
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в понедельник заявила, что в случае победы на выборах 5 ноября собирается вдвое увеличить ресурсы минюста для борьбы с транснациональными наркокартелями.
"Как президент я вдвое увеличу ресурсы для минюста, чтобы бороться с транснациональными картелями и принимать меры для прекращения поступления фентанила в нашу страну", - заявила Харрис на предвыборном мероприятии.
Она вместе с тем обвинила своего конкурента на выборах от республиканцев Дональда Трампа в бездействии по вопросу устранения проблем на границе США.
США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. В конце июля американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.
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