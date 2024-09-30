https://ria.ru/20240930/harris-1975412975.html

Харрис намерена увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями

Харрис намерена увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями - РИА Новости, 30.09.2024

Харрис намерена увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в понедельник заявила, что в случае победы на выборах 5 ноября собирается вдвое увеличить ресурсы минюста... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:57

2024-09-30T06:57

2024-09-30T06:57

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в понедельник заявила, что в случае победы на выборах 5 ноября собирается вдвое увеличить ресурсы минюста для борьбы с транснациональными наркокартелями. "Как президент я вдвое увеличу ресурсы для минюста, чтобы бороться с транснациональными картелями и принимать меры для прекращения поступления фентанила в нашу страну", - заявила Харрис на предвыборном мероприятии. Она вместе с тем обвинила своего конкурента на выборах от республиканцев Дональда Трампа в бездействии по вопросу устранения проблем на границе США. США переживают глубокий кризис синтетических наркотиков - передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей. В конце июля американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974519203.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024