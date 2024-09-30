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Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024
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15:25 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/gugl-1975544282.html
Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024
Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей
Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:25
2024-09-30T15:25
технологии
россия
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google
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. В августе суд уже оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей - за отказ ограничить доступ к контенту, содержащему информацию о распитии алкоголя и табакокурении.
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технологии, россия, москва, google
Технологии, Россия, Москва, Google
Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей

Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© PA / Stefan Rousseau
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
В августе суд уже оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей - за отказ ограничить доступ к контенту, содержащему информацию о распитии алкоголя и табакокурении.
Стенд Discord - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Суд оштрафовал Discord за неудаление запрещенной информации
Вчера, 14:56
 
ТехнологииРоссияМоскваGoogle
 
 
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