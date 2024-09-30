https://ria.ru/20240930/gugl-1975544282.html

Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024

Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:25

2024-09-30T15:25

2024-09-30T15:25

технологии

россия

москва

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/82/1547878205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40b1b1c734a9b9f8dad15a80d5b78c1e.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. В августе суд уже оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей - за отказ ограничить доступ к контенту, содержащему информацию о распитии алкоголя и табакокурении.

https://ria.ru/20240930/discord-1975534963.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, google