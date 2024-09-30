Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть грибы - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/griby-1975402064.html
Врач рассказала, кому нельзя есть грибы
Врач рассказала, кому нельзя есть грибы - РИА Новости, 30.09.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть грибы
Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:19
2024-09-30T03:19
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968038772_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_fdba2f20f65a553d7e9299575eb7420e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Грибы содержат хитин, это плохо перевариваемое вещество. Соответственно, не рекомендуется есть грибы людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также их не рекомендуется есть аллергикам и детям", - сказала Волкова. Вводить грибы в рацион детей нужно постепенно, с возрастом. Такая рекомендация связана с тем, что плохо перевариваемый хитин будет затруднять усвоение других питательных веществ, отметила врач.
https://ria.ru/20240908/dietolog-1971342448.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968038772_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_feae1e62177fdf1e33b2655527ad7a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть грибы

Диетолог Волкова: грибы не рекомендуется есть людям с заболеваниями ЖКТ и детям

© iStock.com / tycoon751Грибы
Грибы - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© iStock.com / tycoon751
Грибы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Грибы содержат хитин, это плохо перевариваемое вещество. Соответственно, не рекомендуется есть грибы людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также их не рекомендуется есть аллергикам и детям", - сказала Волкова.
Вводить грибы в рацион детей нужно постепенно, с возрастом. Такая рекомендация связана с тем, что плохо перевариваемый хитин будет затруднять усвоение других питательных веществ, отметила врач.
Прилавок с помидорами - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
8 сентября, 03:11
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала