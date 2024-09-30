https://ria.ru/20240930/griby-1975402064.html

Врач рассказала, кому нельзя есть грибы

Врач рассказала, кому нельзя есть грибы - РИА Новости, 30.09.2024

Врач рассказала, кому нельзя есть грибы

Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:19

2024-09-30T03:19

2024-09-30T03:19

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Грибы содержат хитин, это плохо перевариваемое вещество. Соответственно, не рекомендуется есть грибы людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также их не рекомендуется есть аллергикам и детям", - сказала Волкова. Вводить грибы в рацион детей нужно постепенно, с возрастом. Такая рекомендация связана с тем, что плохо перевариваемый хитин будет затруднять усвоение других питательных веществ, отметила врач.

https://ria.ru/20240908/dietolog-1971342448.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество