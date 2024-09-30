https://ria.ru/20240930/griby-1975402064.html
Врач рассказала, кому нельзя есть грибы
Врач рассказала, кому нельзя есть грибы - РИА Новости, 30.09.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть грибы
Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:19
2024-09-30T03:19
2024-09-30T03:19
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Грибы содержат хитин, это плохо перевариваемое вещество. Соответственно, не рекомендуется есть грибы людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также их не рекомендуется есть аллергикам и детям", - сказала Волкова. Вводить грибы в рацион детей нужно постепенно, с возрастом. Такая рекомендация связана с тем, что плохо перевариваемый хитин будет затруднять усвоение других питательных веществ, отметила врач.
https://ria.ru/20240908/dietolog-1971342448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть грибы
Диетолог Волкова: грибы не рекомендуется есть людям с заболеваниями ЖКТ и детям
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Грибы содержат хитин, это плохо перевариваемое вещество. Соответственно, не рекомендуется есть грибы людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также их не рекомендуется есть аллергикам и детям", - сказала Волкова.
Вводить грибы в рацион детей нужно постепенно, с возрастом. Такая рекомендация связана с тем, что плохо перевариваемый хитин будет затруднять усвоение других питательных веществ, отметила врач.