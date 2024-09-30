Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 30.09.2024 (обновлено: 17:13 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/grebenkin-1975566358.html
Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина
Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина - РИА Новости, 30.09.2024
Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина
Срок службы заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина продлен до 13 октября 2025 года, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:36
2024-09-30T17:13
политика
россия
александр гребенкин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:167:3006:1858_1920x0_80_0_0_5261ef9da36851f96af5ea85617c84c5.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Срок службы заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина продлен до 13 октября 2025 года, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина было опубликовано в понедельник. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2025 года заместителю секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в распоряжении президента РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_878b36c28dc0feffdc589102f49e9b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, александр гребенкин, владимир путин
Политика, Россия, Александр Гребенкин, Владимир Путин
Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина

Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Гребенкина до 13 октября 2025 г

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Срок службы заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина продлен до 13 октября 2025 года, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина было опубликовано в понедельник.
«
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2025 года заместителю секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в распоряжении президента РФ.
© Фото : Совет Безопасности Российской ФедерацииЗаместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин
Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Совет Безопасности Российской Федерации
Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин
 
ПолитикаРоссияАлександр ГребенкинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала