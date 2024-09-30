https://ria.ru/20240930/grebenkin-1975566358.html
Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина
Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина - РИА Новости, 30.09.2024
Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина
Срок службы заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина продлен до 13 октября 2025 года, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:36
2024-09-30T16:36
2024-09-30T17:13
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россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Срок службы заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина продлен до 13 октября 2025 года, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина было опубликовано в понедельник. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2025 года заместителю секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в распоряжении президента РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, александр гребенкин, владимир путин
Политика, Россия, Александр Гребенкин, Владимир Путин
Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина
Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Гребенкина до 13 октября 2025 г