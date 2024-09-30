https://ria.ru/20240930/grebenkin-1975566358.html

Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина

Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина - РИА Новости, 30.09.2024

Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза Гребенкина

Срок службы заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина продлен до 13 октября 2025 года, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:36

2024-09-30T16:36

2024-09-30T17:13

политика

россия

александр гребенкин

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Срок службы заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина продлен до 13 октября 2025 года, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина было опубликовано в понедельник. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2025 года заместителю секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в распоряжении президента РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, александр гребенкин, владимир путин