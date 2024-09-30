https://ria.ru/20240930/gosduma-1975553165.html

На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей

На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей

На реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" будет направлено 458,1 млрд руб в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:50

2024-09-30T15:50

2024-09-30T21:16

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_7bc2a2382e5a0d0090917da0442a38a4.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" будет направлено 458,1 млрд руб в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Молодежь и дети" запланированы в 2025 году в объеме 458 138,3 млн рублей, в 2026 году - 547 375,6 млн рублей, в 2027 году - 550 342,1 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240930/semya-1975552669.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия