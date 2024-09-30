https://ria.ru/20240930/gosduma-1975553165.html
На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей
На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей
На реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" будет направлено 458,1 млрд руб в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:50
2024-09-30T15:50
2024-09-30T21:16
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_7bc2a2382e5a0d0090917da0442a38a4.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" будет направлено 458,1 млрд руб в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Молодежь и дети" запланированы в 2025 году в объеме 458 138,3 млн рублей, в 2026 году - 547 375,6 млн рублей, в 2027 году - 550 342,1 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240930/semya-1975552669.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей
На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей в 2025 г
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" будет направлено 458,1 млрд руб в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Молодежь и дети" запланированы в 2025 году в объеме 458 138,3 млн рублей, в 2026 году - 547 375,6 млн рублей, в 2027 году - 550 342,1 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.