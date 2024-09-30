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На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
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15:50 30.09.2024 (обновлено: 21:16 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/gosduma-1975553165.html
На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей
На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей
На реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" будет направлено 458,1 млрд руб в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:50
2024-09-30T21:16
общество
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" будет направлено 458,1 млрд руб в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Молодежь и дети" запланированы в 2025 году в объеме 458 138,3 млн рублей, в 2026 году - 547 375,6 млн рублей, в 2027 году - 550 342,1 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.
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общество, россия
Общество, Россия
На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей

На нацпроект "Молодежь и дети" хотят направить 458,1 миллиарда рублей в 2025 г

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На реализацию нацпроекта "Молодежь и дети" будет направлено 458,1 млрд руб в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Молодежь и дети" запланированы в 2025 году в объеме 458 138,3 млн рублей, в 2026 году - 547 375,6 млн рублей, в 2027 году - 550 342,1 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
На нацпроект "Семья" хотят направить более 2,83 триллиона рублей
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