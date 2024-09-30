https://ria.ru/20240930/gosduma-1975400622.html

В Госдуме рассказали, как защитить персональные данные

В Госдуме рассказали, как защитить персональные данные - РИА Новости, 30.09.2024

В Госдуме рассказали, как защитить персональные данные

Использование сложных паролей и многофакторной аутентификации, регулярное обновление программного обеспечения и ограничение доступа к персональным данным на... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:53

2024-09-30T02:53

2024-09-30T02:54

общество

технологии

госдума рф

антон немкин (депутат)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Использование сложных паролей и многофакторной аутентификации, регулярное обновление программного обеспечения и ограничение доступа к персональным данным на телефоне поможет защитить данные пользователей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Для защиты персональных данных важно соблюдать несколько ключевых шагов, которые помогут минимизировать риски утечки информации. Первый шаг - это использование сложных паролей и многофакторной аутентификации. Многофакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень защиты, требуя от пользователя не только ввода пароля, но и подтверждения личности через sms, почту или специальное приложение. Это делает взлом аккаунтов гораздо сложнее", - сказал он. Вторым шагом, по словам депутата, является регулярное обновление программного обеспечения, так как устаревшие операционные системы и приложения могут содержать уязвимости, которые легко эксплуатируются злоумышленниками. Производители часто выпускают обновления для устранения таких уязвимостей, поэтому важно своевременно устанавливать обновления, чтобы защитить устройство от возможных атак, добавил парламентарий. "Третьим шагом должно стать ограничение доступа к данным. Многие приложения запрашивают разрешения на доступ к данным или функциям устройства, которые им не нужны для работы. Важно внимательно проверять, какие разрешения вы даете, и отключать доступ тем приложениям, в которых вы не уверены. Также стоит избегать установки приложений из ненадежных источников, так как они могут содержать вредоносное ПО, направленное на сбор персональных данных", - заключил Немкин.

https://ria.ru/20240929/kiberataki-1975391272.html

https://ria.ru/20240903/posledstvija-1970127379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, госдума рф, антон немкин (депутат)