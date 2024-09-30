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При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.09.2024
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель
Мирный житель города Дзержинск городского округа Горловка пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил мэр Горловки... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T23:50
2024-09-30T23:50
2024-09-30T23:50
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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Мирный житель города Дзержинск городского округа Горловка пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель
Приходько: при сбросе ВОП на Горловку пострадал мирный житель