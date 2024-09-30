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При украинском обстреле жилмассива в Горловке погиб мирный житель
При украинском обстреле жилмассива в Горловке погиб мирный житель - РИА Новости, 30.09.2024
При украинском обстреле жилмассива в Горловке погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:15
2024-09-30T20:15
2024-09-30T20:15
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что вследствие обстрела жилмассива "Солнечный" ранения получили шесть человек. "В результате обстрела жилого массива "Солнечный" со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При украинском обстреле жилмассива в Горловке погиб мирный житель
Мэр Горловки: при обстреле жилого массива "Солнечный" погиб мирный житель