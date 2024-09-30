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Число пострадавших при обстреле жилмассива в Горловке возросло до шести
Число пострадавших при обстреле жилмассива в Горловке возросло до шести - РИА Новости, 30.09.2024
Число пострадавших при обстреле жилмассива в Горловке возросло до шести
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Калининском районе Горловки возросло до шести, сообщил мэр города... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:13
2024-09-30T20:13
2024-09-30T20:13
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Калининском районе Горловки возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о пяти пострадавших при украинском обстреле жилмассива "Солнечный". "Шесть раненых мирных горловчан", - говорится в сообщении мэра. Как отмечало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 18.10 выпустили по Калининскому району города три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240930/donbass-1975429774.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Число пострадавших при обстреле жилмассива в Горловке возросло до шести
Мэр Горловки: при обстреле ВСУ жилмассива "Солнечный" пострадали шесть человек