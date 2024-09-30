https://ria.ru/20240930/gorlovka-1975607548.html

Число пострадавших при обстреле жилмассива в Горловке возросло до шести

Число пострадавших при обстреле жилмассива в Горловке возросло до шести - РИА Новости, 30.09.2024

Число пострадавших при обстреле жилмассива в Горловке возросло до шести

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Калининском районе Горловки возросло до шести, сообщил мэр города... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:13

2024-09-30T20:13

2024-09-30T20:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Калининском районе Горловки возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о пяти пострадавших при украинском обстреле жилмассива "Солнечный". "Шесть раненых мирных горловчан", - говорится в сообщении мэра. Как отмечало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 18.10 выпустили по Калининскому району города три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240930/donbass-1975429774.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия