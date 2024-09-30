Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 30.09.2024 (обновлено: 19:45 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/gorlovka-1975604610.html
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек - РИА Новости, 30.09.2024
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек
Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:40
2024-09-30T19:45
горловка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
иван приходько
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела жилмассива "Солнечный" с позиций украинских террористов ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240930/donbass-1975429774.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия
Горловка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек

Мэр Приходько: при обстреле ВСУ жилмассива "Солнечный" пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела жилмассива "Солнечный" с позиций украинских террористов ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин
Вчера, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала