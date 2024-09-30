https://ria.ru/20240930/gorlovka-1975604610.html

При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек

При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек - РИА Новости, 30.09.2024

При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:40

2024-09-30T19:40

2024-09-30T19:45

горловка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела жилмассива "Солнечный" с позиций украинских террористов ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240930/donbass-1975429774.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия