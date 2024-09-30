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При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек - РИА Новости, 30.09.2024
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек
Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:40
2024-09-30T19:40
2024-09-30T19:45
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вооруженные силы украины
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела жилмассива "Солнечный" с позиций украинских террористов ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Горловка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадали пять человек
Мэр Приходько: при обстреле ВСУ жилмассива "Солнечный" пострадали пять человек