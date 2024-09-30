"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат
Немецкий депутат Котре: без российского газа промышленность гибнет
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Восстановление подорванных "Северных потоков" в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, сказал в разговоре с РИА Новости депутат Бундестага Штеффен Котре.
"То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определённо стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит", - сказал Штеффен Котре на полях Российской энергетической недели.
Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация, при которой не производятся поставки российского газа, - это "один из двух, трёх, четырёх гвоздей, вбитых в гроб нашей промышленности".
"Мы переживаем беспрецедентную деиндустриализацию. В том числе из-за цен на газ, которые сейчас на бирже выросли вдвое или втрое", - добавил собеседник агентства, отметив, что получить дешёвый газ Германия может только из России.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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