https://ria.ru/20240930/germaniya-1975416673.html

"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат

"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат - РИА Новости, 30.09.2024

"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат

Восстановление подорванных "Северных потоков" в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, сказал в разговоре с... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:02

2024-09-30T08:02

2024-09-30T08:10

германия

россия

европа

штеффен котре

дмитрий песков

бундестаг германии

генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Восстановление подорванных "Северных потоков" в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, сказал в разговоре с РИА Новости депутат Бундестага Штеффен Котре. "То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определённо стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит", - сказал Штеффен Котре на полях Российской энергетической недели. Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация, при которой не производятся поставки российского газа, - это "один из двух, трёх, четырёх гвоздей, вбитых в гроб нашей промышленности". "Мы переживаем беспрецедентную деиндустриализацию. В том числе из-за цен на газ, которые сейчас на бирже выросли вдвое или втрое", - добавил собеседник агентства, отметив, что получить дешёвый газ Германия может только из России. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240930/germaniya-1975409028.html

https://ria.ru/20240925/nechaev-1974610765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, европа, штеффен котре, дмитрий песков, бундестаг германии, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире