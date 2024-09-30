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"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат - РИА Новости, 30.09.2024
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08:02 30.09.2024 (обновлено: 08:10 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/germaniya-1975416673.html
"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат
"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат - РИА Новости, 30.09.2024
"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат
Восстановление подорванных "Северных потоков" в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, сказал в разговоре с... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:02
2024-09-30T08:10
германия
россия
европа
штеффен котре
дмитрий песков
бундестаг германии
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Восстановление подорванных "Северных потоков" в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, сказал в разговоре с РИА Новости депутат Бундестага Штеффен Котре. "То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определённо стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит", - сказал Штеффен Котре на полях Российской энергетической недели. Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация, при которой не производятся поставки российского газа, - это "один из двух, трёх, четырёх гвоздей, вбитых в гроб нашей промышленности". "Мы переживаем беспрецедентную деиндустриализацию. В том числе из-за цен на газ, которые сейчас на бирже выросли вдвое или втрое", - добавил собеседник агентства, отметив, что получить дешёвый газ Германия может только из России. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240930/germaniya-1975409028.html
https://ria.ru/20240925/nechaev-1974610765.html
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германия, россия, европа, штеффен котре, дмитрий песков, бундестаг германии, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Германия, Россия, Европа, Штеффен Котре, Дмитрий Песков, Бундестаг Германии, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат

Немецкий депутат Котре: без российского газа промышленность гибнет

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Восстановление подорванных "Северных потоков" в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, сказал в разговоре с РИА Новости депутат Бундестага Штеффен Котре.
"То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определённо стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит", - сказал Штеффен Котре на полях Российской энергетической недели.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация, при которой не производятся поставки российского газа, - это "один из двух, трёх, четырёх гвоздей, вбитых в гроб нашей промышленности".
"Мы переживаем беспрецедентную деиндустриализацию. В том числе из-за цен на газ, которые сейчас на бирже выросли вдвое или втрое", - добавил собеседник агентства, отметив, что получить дешёвый газ Германия может только из России.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Посол Нечаев назвал последствия подрыва "Северных потоков"
25 сентября, 14:20
 
ГерманияРоссияЕвропаШтеффен КотреДмитрий ПесковБундестаг ГерманииГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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