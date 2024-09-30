https://ria.ru/20240930/germaniya-1975409028.html

В бундестаге призвали указать на роль США в подрыве "Северных потоков"

В бундестаге призвали указать на роль США в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 30.09.2024

В бундестаге призвали указать на роль США в подрыве "Северных потоков"

Федеральное правительство Германии должно немедленно предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков" и указать на нарушение США или другими вовлеченными... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:52

2024-09-30T05:52

2024-09-30T05:52

германия

россия

сша

штеффен котре

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093876_146:53:810:427_1920x0_80_0_0_27dd397338385f2c9faf27580361d109.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральное правительство Германии должно немедленно предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков" и указать на нарушение США или другими вовлеченными странами договоров антитеррористической направленности, заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре. В разговоре на полях Российской энергетической недели он предположил, что с подрывом газопроводов, вероятно, связаны США. Собеседник агентства не знает, в какой степени был вовлечен Киев, но, с его точки зрения, сложно поверить, что Украина смогла бы провести такую акцию без посторонней помощи. Котре также полагает, что власти Германии знают, кто виновен в случившемся, а если нет, то информация наверняка найдется у шведских, норвежских или американских спецслужб. "Вот почему федеральное правительство должно немедленно предъявить обвинения и, конечно же, указать на то, что Соединенные Штаты или другие страны нарушили международные договоры, а именно соглашения, направленные на предотвращение терроризма. И любой, кто помогает и поощряет это, нарушает эти международные соглашения, направленные против распространения терроризма. И обо всем этом нужно сказать. И, конечно, иски о возмещении ущерба в международных судах и многое другое", - подчеркнул депутат. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/germanija-1975024208.html

https://ria.ru/20240925/podryv-1974658767.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, сша, штеффен котре, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире