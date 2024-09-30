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В бундестаге призвали указать на роль США в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 30.09.2024
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05:52 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/germaniya-1975409028.html
В бундестаге призвали указать на роль США в подрыве "Северных потоков"
В бундестаге призвали указать на роль США в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 30.09.2024
В бундестаге призвали указать на роль США в подрыве "Северных потоков"
Федеральное правительство Германии должно немедленно предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков" и указать на нарушение США или другими вовлеченными... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:52
2024-09-30T05:52
германия
россия
сша
штеффен котре
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральное правительство Германии должно немедленно предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков" и указать на нарушение США или другими вовлеченными странами договоров антитеррористической направленности, заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре. В разговоре на полях Российской энергетической недели он предположил, что с подрывом газопроводов, вероятно, связаны США. Собеседник агентства не знает, в какой степени был вовлечен Киев, но, с его точки зрения, сложно поверить, что Украина смогла бы провести такую акцию без посторонней помощи. Котре также полагает, что власти Германии знают, кто виновен в случившемся, а если нет, то информация наверняка найдется у шведских, норвежских или американских спецслужб. "Вот почему федеральное правительство должно немедленно предъявить обвинения и, конечно же, указать на то, что Соединенные Штаты или другие страны нарушили международные договоры, а именно соглашения, направленные на предотвращение терроризма. И любой, кто помогает и поощряет это, нарушает эти международные соглашения, направленные против распространения терроризма. И обо всем этом нужно сказать. И, конечно, иски о возмещении ущерба в международных судах и многое другое", - подчеркнул депутат. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/germanija-1975024208.html
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германия, россия, сша, штеффен котре, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Германия, Россия, США, Штеффен Котре, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
В бундестаге призвали указать на роль США в подрыве "Северных потоков"

Депутат Котре: Берлин должен предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральное правительство Германии должно немедленно предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков" и указать на нарушение США или другими вовлеченными странами договоров антитеррористической направленности, заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре.
В разговоре на полях Российской энергетической недели он предположил, что с подрывом газопроводов, вероятно, связаны США. Собеседник агентства не знает, в какой степени был вовлечен Киев, но, с его точки зрения, сложно поверить, что Украина смогла бы провести такую акцию без посторонней помощи. Котре также полагает, что власти Германии знают, кто виновен в случившемся, а если нет, то информация наверняка найдется у шведских, норвежских или американских спецслужб.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Депутат АдГ: в Германии не хотят расследовать подрыв "Северных потоков"
27 сентября, 11:50
"Вот почему федеральное правительство должно немедленно предъявить обвинения и, конечно же, указать на то, что Соединенные Штаты или другие страны нарушили международные договоры, а именно соглашения, направленные на предотвращение терроризма. И любой, кто помогает и поощряет это, нарушает эти международные соглашения, направленные против распространения терроризма. И обо всем этом нужно сказать. И, конечно, иски о возмещении ущерба в международных судах и многое другое", - подчеркнул депутат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Немецкие журналисты раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"
25 сентября, 17:04
 
ГерманияРоссияСШАШтеффен КотреДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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