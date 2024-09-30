В бундестаге призвали указать на роль США в подрыве "Северных потоков"
Депутат Котре: Берлин должен предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральное правительство Германии должно немедленно предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков" и указать на нарушение США или другими вовлеченными странами договоров антитеррористической направленности, заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре.
В разговоре на полях Российской энергетической недели он предположил, что с подрывом газопроводов, вероятно, связаны США. Собеседник агентства не знает, в какой степени был вовлечен Киев, но, с его точки зрения, сложно поверить, что Украина смогла бы провести такую акцию без посторонней помощи. Котре также полагает, что власти Германии знают, кто виновен в случившемся, а если нет, то информация наверняка найдется у шведских, норвежских или американских спецслужб.
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"Вот почему федеральное правительство должно немедленно предъявить обвинения и, конечно же, указать на то, что Соединенные Штаты или другие страны нарушили международные договоры, а именно соглашения, направленные на предотвращение терроризма. И любой, кто помогает и поощряет это, нарушает эти международные соглашения, направленные против распространения терроризма. И обо всем этом нужно сказать. И, конечно, иски о возмещении ущерба в международных судах и многое другое", - подчеркнул депутат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.