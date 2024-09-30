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В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России - РИА Новости, 30.09.2024
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07:19 30.09.2024 (обновлено: 07:20 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/germanija-1975414037.html
В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России
В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России - РИА Новости, 30.09.2024
В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России
Партия "Альтернатива для Германии" в случае вхождения в правительство страны отменила бы антироссийские санкции и прекратила бы агрессивные действия против... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:19
2024-09-30T07:20
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" в случае вхождения в правительство страны отменила бы антироссийские санкции и прекратила бы агрессивные действия против России, действуя в немецких интересах, а не из-за некой дружбы с Кремлем, заявил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре. В разговоре на полях Российской энергетической недели он предположил, что по итогам федеральных выборов в 2025 году "Альтернатива для Германии" может войти в правительство в коалиции с "Христианско-Демократическим союзом", если тот не станет "недемократически ограничивать" АдГ. "Мы бы отменили санкции. Мы бы закончили агрессивные действия против России. Мы бы выступили за нормализацию отношений. Также не в последнюю очередь мы стали бы импортировать российскую энергию. В этом всем мы не друзья (президента России Владимира) Путина, но представляем немецкие интересы. Потому что именно в этом нас всегда обвиняют. Мы не защитники Путина или России", - сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что, представляя интересы Германии, можно будет снова наладить более тесное сотрудничество с Россией. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240915/germaniya-1972310942.html
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россия, германия, москва, штеффен котре, в мире
Россия, Германия, Москва, Штеффен Котре, В мире
В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России

Депутат Котре: партия АдГ прекратила бы агрессивные действия против России

© Фото : официальный сайт Штеффена КотреШтеффен Котре
Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : официальный сайт Штеффена Котре
Штеффен Котре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" в случае вхождения в правительство страны отменила бы антироссийские санкции и прекратила бы агрессивные действия против России, действуя в немецких интересах, а не из-за некой дружбы с Кремлем, заявил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре.
В разговоре на полях Российской энергетической недели он предположил, что по итогам федеральных выборов в 2025 году "Альтернатива для Германии" может войти в правительство в коалиции с "Христианско-Демократическим союзом", если тот не станет "недемократически ограничивать" АдГ.
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"Мы бы отменили санкции. Мы бы закончили агрессивные действия против России. Мы бы выступили за нормализацию отношений. Также не в последнюю очередь мы стали бы импортировать российскую энергию. В этом всем мы не друзья (президента России Владимира) Путина, но представляем немецкие интересы. Потому что именно в этом нас всегда обвиняют. Мы не защитники Путина или России", - сказал собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что, представляя интересы Германии, можно будет снова наладить более тесное сотрудничество с Россией.
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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