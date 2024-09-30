https://ria.ru/20240930/germanija-1975414037.html

В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России

В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России - РИА Новости, 30.09.2024

В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России

Партия "Альтернатива для Германии" в случае вхождения в правительство страны отменила бы антироссийские санкции и прекратила бы агрессивные действия против... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:19

2024-09-30T07:19

2024-09-30T07:20

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" в случае вхождения в правительство страны отменила бы антироссийские санкции и прекратила бы агрессивные действия против России, действуя в немецких интересах, а не из-за некой дружбы с Кремлем, заявил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре. В разговоре на полях Российской энергетической недели он предположил, что по итогам федеральных выборов в 2025 году "Альтернатива для Германии" может войти в правительство в коалиции с "Христианско-Демократическим союзом", если тот не станет "недемократически ограничивать" АдГ. "Мы бы отменили санкции. Мы бы закончили агрессивные действия против России. Мы бы выступили за нормализацию отношений. Также не в последнюю очередь мы стали бы импортировать российскую энергию. В этом всем мы не друзья (президента России Владимира) Путина, но представляем немецкие интересы. Потому что именно в этом нас всегда обвиняют. Мы не защитники Путина или России", - сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что, представляя интересы Германии, можно будет снова наладить более тесное сотрудничество с Россией. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240915/germaniya-1972310942.html

https://ria.ru/20240930/unherd-1975412423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, москва, штеффен котре, в мире