https://ria.ru/20240930/gd-1975469782.html

В Госдуму внесли проект о зарплате медиков не ниже 2,5 или четырех МРОТ

В Госдуму внесли проект о зарплате медиков не ниже 2,5 или четырех МРОТ - РИА Новости, 30.09.2024

В Госдуму внесли проект о зарплате медиков не ниже 2,5 или четырех МРОТ

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение палаты законопроект о зарплате при работе... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:41

2024-09-30T11:41

2024-09-30T11:41

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение палаты законопроект о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием - не ниже четырех МРОТ, законопроект доступен в думской электронной базе. "В целях установления понятной для каждого медицинского работника гарантии достойного уровня их заработной платы при работе на полную ставку законопроектом предлагается внести изменение в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", дополнив ее новой статьей 821, предусматривающей объем финансирования расходов на оплату труда медицинских работников, необходимый для обеспечения установленных в указе №597 показателей, а также обеспечение заработной платы при работе на полную ставку младшего и среднего медицинского персонала не ниже 2,5 минимальных размеров оплаты труда, а медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, не ниже четырех минимальных размеров оплаты труда", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, проектом предусматривается, что выплачиваемая медицинским работникам зарплата не может быть уменьшена, а условия оплаты их труда ухудшены в связи с принятием данного закона. "Учитывая образовавшийся за последние годы катастрофический дефицит квалифицированного медицинского персонала, президент России на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития рынка труда в октябре 2023 года вновь поручил правительству РФ и регионам обеспечить по итогам 2023 года выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников в полном объеме", - уточняется в документе. Отмечается, что в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в отличие от федерального закона "Об образовании", отсутствуют положения о гарантированном объеме финансирования расходов на оплату труда медработников, необходимых для достижения показателей, установленных в указе президента, в котором поручено к 2018 году повысить среднюю заработную плату младшего и среднего медперсонала до 100% от средней зарплаты в соответствующем регионе, а работников медорганизаций, имеющих высшее медицинское образование, - до 200% от средней зарплаты в регионе. "Полагаем, что принятие указанного законопроекта, устанавливающего гарантию достойной заработной платы для каждого медицинского работника независимо от места его жительства, позволит восстановить престиж и востребованность профессии медицинского работника, снизить социальное неравенство в стране", - заключается в документе.

https://ria.ru/20240926/zarplaty-1974732372.html

https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html

https://ria.ru/20240930/gosduma-1975410660.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр