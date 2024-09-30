https://ria.ru/20240930/gastromarafon-1975404210.html

На Сахалине стартовал трехнедельный гастромарафон

На Сахалине стартовал трехнедельный гастромарафон - РИА Новости, 30.09.2024

На Сахалине стартовал трехнедельный гастромарафон

Гастрономический марафон "Почувствуй вкус Сахалина" стартовал в понедельник в Южно-Сахалинске, информирует региональное министерство туризма. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T04:08

2024-09-30T04:08

2024-09-30T04:08

южно-сахалинск

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен – РИА Новости. Гастрономический марафон "Почувствуй вкус Сахалина" стартовал в понедельник в Южно-Сахалинске, информирует региональное министерство туризма. "В рамках марафона, который продлится 3 недели, заведения города побалуют сахалинцев и гостей острова сетами из трех позиций и авторскими блюдами от шеф-поваров, рецептура которых разработана с использованием локальных продуктов", - отмечается в сообщении пресс-службы. Главным условием для шеф-поваров является использование локальных продуктов, в числе которых рыба, морепродукты, дикоросы, сезонные ягоды и овощи. В меню гастромарафона можно встретить экзотические блюда с типичными только для Сахалина компонентами. Это, к примеру, чука с трубачом, салат вакамэ в ореховом соусе, шаурма с морепродуктами, рыбный хлеб с муссом из диких ягод и икрой минтая, кукумария в тартаре из дикой нерки с муссом из сахалинских опят и мандариновым соусом. В этом году в мероприятии участвует рекордное число заведений – 21, в том числе и предприятия, предлагающие доставку. "Гастрономический календарь – для нас один из самых интересных в плане событий в регионе, ведь гастромарафоны любят не только наши гости, но и местные жители. Также это профессионально-творческий батл шеф-поваров заведений острова. Каждый из них представляет на суд посетителя свой "вкус Сахалина" с использованием любимых местных продуктов. В этом году появились новые участники, а значит мы получим новые гастрономические впечатления", - цитирует пресс-служба главу регионального минтуризма Артема Лазарева. По информации ведомства, впервые гастромарафон приурочен к другому мероприятию федерального уровня –энергетическому форуму "Нефть и газ Сахалина", который пройдет на острове 2-4 октября. Его гостям местные повара подготовили специальные предложения. Гастробар "Шелби", например, готов удивить посетителей "Трио из гребешка", в котором знаменитый дикий островной деликатес подается в необычной трактовке: с манго, перцем чили, шпинатом, беконом и даже с сыром горгонзола.

https://ria.ru/20240907/gaz-1971208040.html

https://ria.ru/20240302/festival-1930692588.html

южно-сахалинск

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южно-сахалинск, сахалин