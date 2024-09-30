Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа на дальнем плане) во время встречи в Улан-Баторе 3 сентября 2024.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа на дальнем плане) во время встречи в Улан-Баторе 3 сентября 2024.
Военнослужащие роты почетного караула перед началом церемонии возложения венка президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе 3 сентября 2024.
Военнослужащие роты почетного караула перед началом церемонии возложения венка президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе 3 сентября 2024.
Военнослужащие подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, в ходе боевой подготовки.
Военнослужащие подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, в ходе боевой подготовки.
Посетительница на выставке "Адепты красного. Малявин & Архипов" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.
Посетительница на выставке "Адепты красного. Малявин & Архипов" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.
Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве.
Принятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа.
Принятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа.