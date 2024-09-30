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Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2024 года - РИА Новости, 30.09.2024
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09:37 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/foto-1975137204.html
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2024 года - РИА Новости, 30.09.2024
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2024 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:37
2024-09-30T09:37
фото
россия
улан-батор
третьяковская галерея
владимир путин
монголия
спасская башня
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
улан-батор
монголия
курская область
РИА Новости
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2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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фото, фото, россия, улан-батор, третьяковская галерея, владимир путин, монголия, спасская башня, курская область, евразийский женский форум, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Фото, Россия, Улан-Батор, Третьяковская галерея, Владимир Путин, Монголия, Спасская башня, Курская область, Евразийский женский форум, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2024 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПервая встреча участниц конкурса "Мисс Россия 2024" в Москве.
Первая встреча участниц конкурса Мисс Россия 2024 в Москве
Первая встреча участниц конкурса "Мисс Россия 2024" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 25
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа на дальнем плане) во время встречи в Улан-Баторе 3 сентября 2024.

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа на дальнем плане) во время встречи в Улан-Баторе

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа на дальнем плане) во время встречи в Улан-Баторе 3 сентября 2024.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 25
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастница группы Band Юлия Терещенко и музыкант Сергей Головня выступают на джазовом фестивале "Геленджик-молодое".
Участница группы Band Юлия Терещенко и музыкант Сергей Головня выступают на джазовом фестивале Геленджик-молодое
Участница группы Band Юлия Терещенко и музыкант Сергей Головня выступают на джазовом фестивале "Геленджик-молодое".
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 25
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
Работа ВЭФ
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 25
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 25
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Военнослужащие роты почетного караула перед началом церемонии возложения венка президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе 3 сентября 2024.

Военнослужащие роты почетного караула перед началом церемонии возложения венка президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе

Военнослужащие роты почетного караула перед началом церемонии возложения венка президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе 3 сентября 2024.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 25
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Военнослужащие подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, в ходе боевой подготовки.

Военнослужащие подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, в ходе боевой подготовки

Военнослужащие подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, в ходе боевой подготовки.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 25
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка из группы поддержки "Авангарда" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Авангард" (Омск) и ХК "Амур" (Хабаровск).
Девушка из группы поддержки Авангарда в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Авангард (Омск) и ХК Амур (Хабаровск)
Девушка из группы поддержки "Авангарда" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Авангард" (Омск) и ХК "Амур" (Хабаровск).
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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8 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы №18 в Краснодаре.
Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы №18 в Краснодаре
Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы №18 в Краснодаре.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 25
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФотографы снимают запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" с космодрома Байконур.
Фотографы снимают запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-26 с космодрома Байконур
Фотографы снимают запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" с космодрома Байконур.
© РИА Новости / Максим Блинов
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10 из 25
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроводы российско-китайского отряда кораблей на учение "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" во Владивостоке.
Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение Бэйбу/Взаимодействие - 2024 во Владивостоке
Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 25
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Посетительница на выставке "Адепты красного. Малявин & Архипов" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

Посетительница на выставке Адепты красного. Малявин & Архипов в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

Посетительница на выставке "Адепты красного. Малявин & Архипов" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 25
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 (Сибирь) на перроне международного аэропорта "Толмачево" им. А. И. Покрышкина в Новосибирске.
Самолет авиакомпании S7 (Сибирь) на перроне международного аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина в Новосибирске
Самолет авиакомпании S7 (Сибирь) на перроне международного аэропорта "Толмачево" им. А. И. Покрышкина в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 25
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов после выступления с короткой программой в парном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов после выступления с короткой программой в парном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Анастасия Мишина и Александр Галлямов после выступления с короткой программой в парном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Вильф
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14 из 25
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в районе Патриарших прудов в Москве.
Девушка на одной из улиц в районе Патриарших прудов в Москве
Девушка на одной из улиц в районе Патриарших прудов в Москве.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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15 из 25
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрок ПБК ЦСКА Ливио Жан-Шарль в финальном матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ сезона 2024/25 между ПБК ЦСКА (Москва) и БК "УНИКС" (Казань).
Игрок ПБК ЦСКА Ливио Жан-Шарль в финальном матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ сезона 2024/25 между ПБК ЦСКА (Москва) и БК УНИКС (Казань)
Игрок ПБК ЦСКА Ливио Жан-Шарль в финальном матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ сезона 2024/25 между ПБК ЦСКА (Москва) и БК "УНИКС" (Казань).
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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16 из 25
© РИА Новости / Антон Вылекжанин | Перейти в медиабанк

Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве.

Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве.

Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве.

© РИА Новости / Антон Вылекжанин
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17 из 25
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУчастницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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18 из 25
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВоспитанники Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе.
Воспитанники Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе
Воспитанники Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ на торжественной церемонии посвящения в суворовцы в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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19 из 25
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкМодели на показе одежды "Длинная мода" на IX арктическом фестивале "Териберка" в Мурманской области.
Модели на показе одежды Длинная мода на IX арктическом фестивале Териберка в Мурманской области
Модели на показе одежды "Длинная мода" на IX арктическом фестивале "Териберка" в Мурманской области.
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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20 из 25
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Принятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа.

Принятие после реставрации картины К. Брюллова Последний день Помпеи в Русском музее в корпусе Бенуа

Принятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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21 из 25
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области
Работа минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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22 из 25
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВыступление артистов Большого Московского цирка в Московском метрополитене.
Выступление артистов Большого Московского цирка в Московском метрополитене
Выступление артистов Большого Московского цирка в Московском метрополитене.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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23 из 25
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на реку Волга в Казани.
Вид на реку Волга в Казани
Вид на реку Волга в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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24 из 25
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОркестр "Амазонки Гвинеи" выступает на церемонии закрытия Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Закрытие военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Оркестр "Амазонки Гвинеи" выступает на церемонии закрытия Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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25 из 25
 
ФотоРоссияУлан-БаторТретьяковская галереяВладимир ПутинМонголияСпасская башняКурская областьЕвразийский женский форумВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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