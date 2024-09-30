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Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о Божественном замысле - РИА Новости, 30.09.2024
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Религия
 
15:39 30.09.2024 (обновлено: 16:41 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/evolyutsiya-1975549434.html
Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о Божественном замысле
Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о Божественном замысле - РИА Новости, 30.09.2024
Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о Божественном замысле
Эволюция была заложена Богом для развития человека, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с сотрудниками лабораторного комплекса... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:39
2024-09-30T16:41
религия
чарльз дарвин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эволюция была заложена Богом для развития человека, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с сотрудниками лабораторного комплекса научно-технологического университета "Сириус", видеозапись беседы предоставила патриаршая пресс-служба."Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла — она не против Божьего замысла, а свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции. Поэтому для меня эволюция — даже Дарвин, который, кстати, был очень верующим человеком, — никогда не была фактором антирелигиозных аргументов. Наоборот, такой инструмент заложен", — сказал предстоятель РПЦ.Важно, чтобы человеческое вмешательство не повредило определенному Богом развитию человеческой личности, добавил патриарх.Накануне он побывал в университете "Сириус", где осмотрел комплексный стенд орбитального корабля "Буран", ознакомился со строительством концертно-театрального комплекса и посетил образовательный центр.Во время визита патриарх Кирилл договорился с председателем Совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой о проведении ежегодного форума "Наука, религия и искусство".Вопрос, соответствует ли теория эволюции религиозным учениям, в середине сентября поднял помощник премьер-министра и бывший председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Он предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить информацию о теории Дарвина из школьных учебников, поскольку, по его мнению, она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием.
https://ria.ru/20240929/sirius-1975378265.html
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чарльз дарвин, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Чарльз Дарвин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о Божественном замысле

Глава РПЦ: для меня эволюция никогда не была фактором антирелигиозных аргументов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эволюция была заложена Богом для развития человека, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с сотрудниками лабораторного комплекса научно-технологического университета "Сириус", видеозапись беседы предоставила патриаршая пресс-служба.
"Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла — она не против Божьего замысла, а свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции. Поэтому для меня эволюция — даже Дарвин, который, кстати, был очень верующим человеком, — никогда не была фактором антирелигиозных аргументов. Наоборот, такой инструмент заложен", — сказал предстоятель РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"
29 сентября, 20:24
Важно, чтобы человеческое вмешательство не повредило определенному Богом развитию человеческой личности, добавил патриарх.
Накануне он побывал в университете "Сириус", где осмотрел комплексный стенд орбитального корабля "Буран", ознакомился со строительством концертно-театрального комплекса и посетил образовательный центр.
Во время визита патриарх Кирилл договорился с председателем Совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой о проведении ежегодного форума "Наука, религия и искусство".
Вопрос, соответствует ли теория эволюции религиозным учениям, в середине сентября поднял помощник премьер-министра и бывший председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Он предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить информацию о теории Дарвина из школьных учебников, поскольку, по его мнению, она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда
Вчера, 13:54
 
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