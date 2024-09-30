https://ria.ru/20240930/evolyutsiya-1975549434.html

Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о Божественном замысле

Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о Божественном замысле - РИА Новости, 30.09.2024

Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о Божественном замысле

Эволюция была заложена Богом для развития человека, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с сотрудниками лабораторного комплекса... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:39

2024-09-30T15:39

2024-09-30T16:41

религия

чарльз дарвин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эволюция была заложена Богом для развития человека, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с сотрудниками лабораторного комплекса научно-технологического университета "Сириус", видеозапись беседы предоставила патриаршая пресс-служба."Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла — она не против Божьего замысла, а свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции. Поэтому для меня эволюция — даже Дарвин, который, кстати, был очень верующим человеком, — никогда не была фактором антирелигиозных аргументов. Наоборот, такой инструмент заложен", — сказал предстоятель РПЦ.Важно, чтобы человеческое вмешательство не повредило определенному Богом развитию человеческой личности, добавил патриарх.Накануне он побывал в университете "Сириус", где осмотрел комплексный стенд орбитального корабля "Буран", ознакомился со строительством концертно-театрального комплекса и посетил образовательный центр.Во время визита патриарх Кирилл договорился с председателем Совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой о проведении ежегодного форума "Наука, религия и искусство".Вопрос, соответствует ли теория эволюции религиозным учениям, в середине сентября поднял помощник премьер-министра и бывший председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Он предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить информацию о теории Дарвина из школьных учебников, поскольку, по его мнению, она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием.

https://ria.ru/20240929/sirius-1975378265.html

https://ria.ru/20240930/voprosy-1975512507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

чарльз дарвин, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия