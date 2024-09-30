https://ria.ru/20240930/epicgames-1975569924.html
Epic Games подаст в суд на Google и Samsung из-за вопросов конкуренции
Epic Games подаст в суд на Google и Samsung из-за вопросов конкуренции - РИА Новости, 30.09.2024
Epic Games подаст в суд на Google и Samsung из-за вопросов конкуренции
Разработчик онлайн-игры Fortnite — Epic Games — намерен подать в суд на Google и Samsung, обвиняя их в сговоре с целью защиты их магазинов приложений от... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:52
2024-09-30T16:52
2024-09-30T16:52
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Разработчик онлайн-игры Fortnite — Epic Games — намерен подать в суд на Google и Samsung, обвиняя их в сговоре с целью защиты их магазинов приложений от конкурентов, пишет агентство Reuters со ссылкой на Epic Games. "Epic Games в понедельник обвинил Google, принадлежащий Alphabet, и Samsung, крупнейшего в мире производителя телефонов на платформе Android, в сговоре с целью защиты магазина Google Play от конкуренции", — сообщает агентство. Epic Games намерен подать иск в федеральный суд США в Калифорнии, утверждая, что функция безопасности мобильных устройств Samsung - Auto Blocker - была призвана удержать пользователей от загрузки приложений из источников, отличных от Google Play или Samsung Galaxy Store, указывается в материале. По мнению компании, Auto Blocker от Samsung был разработан, чтобы смягчить последствия вердикта в США, который Epic Games выиграл против Google в декабре 2023 года. Как заявила компания, Samsung и Google нарушают антимонопольное законодательство США, ограничивая выбор потребителей и препятствуя конкуренции, которая сделала бы приложения менее дорогими, пишет агентство. "Речь идет о недобросовестной конкуренции путем введения пользователей в заблуждение, что побуждает их думать, что продукты конкурентов уступают продуктам самой компании", - приводит агентство слова главы Epic Games Тима Суини (Tim Sweeney). Google не ответил на запрос агентства, компания Samsung заявила, что планирует "решительно оспаривать необоснованные претензии Epic Games". В декабре 2023 года корпорация Google уже проиграла антимонопольное дело, возбужденное по иску Epic Games. В 2020 году Epic Games утверждал, что Google использовал свое доминирующее положение, чтобы выдавливать сверхприбыли из разработчиков приложений. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Google удалила некоторые журналы чатов сотрудников, которые могли содержать информацию, относящуюся к делу. В 2022 году Epic Games выиграл в суде Австралии у корпорации Google, вынуждающей, как утверждалось, использовать ее собственные платежные сервисы, сообщали местные СМИ. Так, в марте 2021 года компания Epic Games подала в суд против Google, обвинив его в злоупотреблении контролем над операционной системой Android и в ограничении конкуренции по платежам и распространению приложений через Google Play. Вынуждая разработчиков использовать свои сервисы, Google якобы получал 30% комиссии, утверждает агентство.
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технологии, сша, калифорния, австралия, google, samsung
Технологии, США, Калифорния, Австралия, Google, Samsung
Epic Games подаст в суд на Google и Samsung из-за вопросов конкуренции
Разработчик Fortnite Epic Games обвинил Google и Samsung в сговоре
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Разработчик онлайн-игры Fortnite — Epic Games — намерен подать в суд на Google и Samsung, обвиняя их в сговоре с целью защиты их магазинов приложений от конкурентов, пишет агентство Reuters
со ссылкой на Epic Games.
"Epic Games в понедельник обвинил Google, принадлежащий Alphabet, и Samsung, крупнейшего в мире производителя телефонов на платформе Android, в сговоре с целью защиты магазина Google Play от конкуренции", — сообщает агентство.
Epic Games намерен подать иск в федеральный суд США
в Калифорнии
, утверждая, что функция безопасности мобильных устройств Samsung - Auto Blocker - была призвана удержать пользователей от загрузки приложений из источников, отличных от Google Play или Samsung Galaxy Store, указывается в материале. По мнению компании, Auto Blocker от Samsung был разработан, чтобы смягчить последствия вердикта в США, который Epic Games выиграл против Google в декабре 2023 года.
Как заявила компания, Samsung и Google нарушают антимонопольное законодательство США, ограничивая выбор потребителей и препятствуя конкуренции, которая сделала бы приложения менее дорогими, пишет агентство. "Речь идет о недобросовестной конкуренции путем введения пользователей в заблуждение, что побуждает их думать, что продукты конкурентов уступают продуктам самой компании", - приводит агентство слова главы Epic Games Тима Суини (Tim Sweeney). Google не ответил на запрос агентства, компания Samsung заявила, что планирует "решительно оспаривать необоснованные претензии Epic Games".
В декабре 2023 года корпорация Google уже проиграла антимонопольное дело, возбужденное по иску Epic Games. В 2020 году Epic Games утверждал, что Google использовал свое доминирующее положение, чтобы выдавливать сверхприбыли из разработчиков приложений. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Google удалила некоторые журналы чатов сотрудников, которые могли содержать информацию, относящуюся к делу.
В 2022 году Epic Games выиграл в суде Австралии
у корпорации Google, вынуждающей, как утверждалось, использовать ее собственные платежные сервисы, сообщали местные СМИ. Так, в марте 2021 года компания Epic Games подала в суд против Google, обвинив его в злоупотреблении контролем над операционной системой Android и в ограничении конкуренции по платежам и распространению приложений через Google Play. Вынуждая разработчиков использовать свои сервисы, Google якобы получал 30% комиссии, утверждает агентство.