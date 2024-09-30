https://ria.ru/20240930/energetika-1975442788.html

Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак

Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак - РИА Новости, 30.09.2024

Россия готова сотрудничать с любыми странами, заявил Новак

Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики, в том числе с США, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:36

2024-09-30T10:36

2024-09-30T10:36

россия

сша

вашингтон (штат)

александр новак

далип сингх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945536657_0:200:2980:1876_1920x0_80_0_0_9c0cb1517f9b4dc7ec403bbced48f907.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики, в том числе с США, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак подчеркнул, что Россия всегда была открыта для сотрудничества с США. "Не мы прервали отношения в энергетике, которые между нашими странами складывались. Я напомню, что это США ввели запрет на поставку туда российских энергетических ресурсов. Не мы же это приняли решение", - сказал он в интервью телеведущей "Аль-Арабия" Хэдли Гэмбл. На вопрос о возможности в будущем восстановить отношения в сфере ТЭК с Вашингтоном Новак ответил, что Россия "всегда готова работать с любой страной". "Мы сами никогда ни с кем не прерывали этих отношений. Если есть интерес и желание (со стороны других стран - ред.), мы готовы сотрудничать", - заключил вице-премьер. Вашингтон активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в сентябре заявлял, что США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку. В РФ не раз обращали внимание на то, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240826/pakistan-1968421117.html

https://ria.ru/20240709/neft-1958615460.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), александр новак, далип сингх