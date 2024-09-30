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Школа экспорта проведет бизнес-игру на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2024
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10:00 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/eksport-1975434298.html
Школа экспорта проведет бизнес-игру на форуме "Сделано в России"
Школа экспорта проведет бизнес-игру на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2024
Школа экспорта проведет бизнес-игру на форуме "Сделано в России"
Бизнес-игру "Новые горизонты для экспорта" организует Школа экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября в рамках Международного форума "Сделано в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:00
2024-09-30T10:00
экономика
россия
центр международной торговли
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бизнес-игру "Новые горизонты для экспорта" организует Школа экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября в рамках Международного форума "Сделано в России", сообщает центр."Участники, студенты ведущих российских вузов, смогут смоделировать запуск нового экспортного направления, освоив ключевые этапы экспортного проекта и отработав навыки ведения переговоров с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.В ходе игры команды участников будут выполнять функционал сотрудников различных отделов компании-экспортера и делегации, направленной на переговоры с зарубежными партнерами. Участники столкнутся с реальными задачами, связанными с экспортом, что позволит им получить практический опыт в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД).Первая часть игры включает моделирование различных этапов экспортного проекта, таких как анализ зарубежных рынков, разработка концепции позиционирования продукции, подготовка плана ведения переговоров, а также анализ логистики и расчет рисков.Участники будут распределены по функциональным командам, включая аналитиков, маркетологов, логистов и финансистов, и получат вводные данные о стране-партнере, экспортируемом продукте и условиях поставки.Во второй части игры участники проведут торговые переговоры с иностранными предпринимателями, основываясь на подготовленных в первой части переговорных позициях. Это уникальная возможность погрузиться в мир экспорта и международного бизнеса, познакомиться с ключевыми этапами экспортного проекта и определить, какие знания и компетенции необходимы современному специалисту по ВЭД."Бизнес-игра "Новые горизонты для экспорта" - это не только шанс получить практические навыки, но и возможность понять, как эффективно работать на международной арене. Мы стремимся подготовить специалистов, которые будут уверенно представлять российские товары и услуги за рубежом", - отметила генеральный директор Школы экспорта Алисия Никитина.Пройдет мероприятие 14 октября с 9.00 до 14.00 в зале 6 Центра международной торговли.Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.
https://ria.ru/20240930/rets--1975433651.html
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экономика, россия, центр международной торговли, бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Центр международной торговли, Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Школа экспорта проведет бизнес-игру на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международный экспортный форум "Сделано в России"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бизнес-игру "Новые горизонты для экспорта" организует Школа экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября в рамках Международного форума "Сделано в России", сообщает центр.
"Участники, студенты ведущих российских вузов, смогут смоделировать запуск нового экспортного направления, освоив ключевые этапы экспортного проекта и отработав навыки ведения переговоров с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.
В ходе игры команды участников будут выполнять функционал сотрудников различных отделов компании-экспортера и делегации, направленной на переговоры с зарубежными партнерами. Участники столкнутся с реальными задачами, связанными с экспортом, что позволит им получить практический опыт в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Первая часть игры включает моделирование различных этапов экспортного проекта, таких как анализ зарубежных рынков, разработка концепции позиционирования продукции, подготовка плана ведения переговоров, а также анализ логистики и расчет рисков.
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Участники будут распределены по функциональным командам, включая аналитиков, маркетологов, логистов и финансистов, и получат вводные данные о стране-партнере, экспортируемом продукте и условиях поставки.
Во второй части игры участники проведут торговые переговоры с иностранными предпринимателями, основываясь на подготовленных в первой части переговорных позициях. Это уникальная возможность погрузиться в мир экспорта и международного бизнеса, познакомиться с ключевыми этапами экспортного проекта и определить, какие знания и компетенции необходимы современному специалисту по ВЭД.
"Бизнес-игра "Новые горизонты для экспорта" - это не только шанс получить практические навыки, но и возможность понять, как эффективно работать на международной арене. Мы стремимся подготовить специалистов, которые будут уверенно представлять российские товары и услуги за рубежом", - отметила генеральный директор Школы экспорта Алисия Никитина.
Пройдет мероприятие 14 октября с 9.00 до 14.00 в зале 6 Центра международной торговли.
Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.
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ЭкономикаРоссияЦентр международной торговлиБренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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