Рейтинг@Mail.ru
Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/eksport-1975408663.html
Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию
Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию - РИА Новости, 30.09.2024
Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию
Россия в июле сократила поставки товаров в Индию на 9% и в результате опустилась на третью позицию среди основных экспортеров в эту страну, следует из анализа... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:44
2024-09-30T05:44
индия
россия
оаэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40309/59/403095934_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_df85aab7543815aa28d2226de6acaa3f.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Россия в июле сократила поставки товаров в Индию на 9% и в результате опустилась на третью позицию среди основных экспортеров в эту страну, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Так, в середине лета Россия экспортировала в Индию товаров на 5,4 миллиарда долларов против 6 миллиардов месяцем ранее. При этом в годовом выражении поставки все равно увеличились - на 23%. Однако такое месячное сокращение привело к тому, что Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков товаров в Индию, уступив ОАЭ. Те в августе, наоборот, увеличили продажи товаров на 6% - до 5,7 миллиарда долларов. Последний раз ОАЭ обгоняли Россию по поставкам товаров в Индию в феврале этого года. Китай остался лидером по поставкам товаров в Индию с объемом в 10,3 миллиарда долларов. С начала года объем поставок российских товаров в Индию составил почти 40 миллиардов долларов, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По совокупному объему Россия остается вторым основным поставщиком, уступая только Китаю с 61 миллиардом долларов (+10%). У ОАЭ экспорт составляет 35 миллиардов долларов (+34%). В то же время Индия в августе поставила в Россию товаров на 435 миллионов долларов против 475 миллионов месяцем ранее. За январь-июль объем индийского экспорта достиг рекордных 2,9 миллиарда долларов, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, товарооборот России и Индии в январе-июле составил 42,7 миллиарда долларов, увеличившись на 14% по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. Россия остается четвертым основном торговым партнером для Индии.
https://ria.ru/20240506/eksport-1943466559.html
https://ria.ru/20240716/eksport-1959914849.html
индия
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40309/59/403095934_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_53deb3b3fc10aaf7cd4fc540ff511e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, оаэ, в мире
Индия, Россия, ОАЭ, В мире
Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию

Минторг Индии: Россия в июле сократила поставки товаров на девять процентов

© РИА Новости / Виталий Савельев | Перейти в медиабанкПрезидентский дворец
Президентский дворец - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в медиабанк
Президентский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Россия в июле сократила поставки товаров в Индию на 9% и в результате опустилась на третью позицию среди основных экспортеров в эту страну, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии.
Так, в середине лета Россия экспортировала в Индию товаров на 5,4 миллиарда долларов против 6 миллиардов месяцем ранее. При этом в годовом выражении поставки все равно увеличились - на 23%.
Очередь в банк в Мумбае, Индия - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
России предложили неожиданное решение насущной проблемы
6 мая, 08:00
Однако такое месячное сокращение привело к тому, что Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков товаров в Индию, уступив ОАЭ. Те в августе, наоборот, увеличили продажи товаров на 6% - до 5,7 миллиарда долларов. Последний раз ОАЭ обгоняли Россию по поставкам товаров в Индию в феврале этого года. Китай остался лидером по поставкам товаров в Индию с объемом в 10,3 миллиарда долларов.
С начала года объем поставок российских товаров в Индию составил почти 40 миллиардов долларов, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По совокупному объему Россия остается вторым основным поставщиком, уступая только Китаю с 61 миллиардом долларов (+10%). У ОАЭ экспорт составляет 35 миллиардов долларов (+34%).
В то же время Индия в августе поставила в Россию товаров на 435 миллионов долларов против 475 миллионов месяцем ранее. За январь-июль объем индийского экспорта достиг рекордных 2,9 миллиарда долларов, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, товарооборот России и Индии в январе-июле составил 42,7 миллиарда долларов, увеличившись на 14% по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. Россия остается четвертым основном торговым партнером для Индии.
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Экспорт России в Индию поставил исторический рекорд
16 июля, 05:15
 
ИндияРоссияОАЭВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала