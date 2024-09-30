https://ria.ru/20240930/eksport-1975408663.html

Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию

Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию - РИА Новости, 30.09.2024

Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию

Россия в июле сократила поставки товаров в Индию на 9% и в результате опустилась на третью позицию среди основных экспортеров в эту страну, следует из анализа... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:44

2024-09-30T05:44

2024-09-30T05:44

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Россия в июле сократила поставки товаров в Индию на 9% и в результате опустилась на третью позицию среди основных экспортеров в эту страну, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Так, в середине лета Россия экспортировала в Индию товаров на 5,4 миллиарда долларов против 6 миллиардов месяцем ранее. При этом в годовом выражении поставки все равно увеличились - на 23%. Однако такое месячное сокращение привело к тому, что Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков товаров в Индию, уступив ОАЭ. Те в августе, наоборот, увеличили продажи товаров на 6% - до 5,7 миллиарда долларов. Последний раз ОАЭ обгоняли Россию по поставкам товаров в Индию в феврале этого года. Китай остался лидером по поставкам товаров в Индию с объемом в 10,3 миллиарда долларов. С начала года объем поставок российских товаров в Индию составил почти 40 миллиардов долларов, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По совокупному объему Россия остается вторым основным поставщиком, уступая только Китаю с 61 миллиардом долларов (+10%). У ОАЭ экспорт составляет 35 миллиардов долларов (+34%). В то же время Индия в августе поставила в Россию товаров на 435 миллионов долларов против 475 миллионов месяцем ранее. За январь-июль объем индийского экспорта достиг рекордных 2,9 миллиарда долларов, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, товарооборот России и Индии в январе-июле составил 42,7 миллиарда долларов, увеличившись на 14% по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. Россия остается четвертым основном торговым партнером для Индии.

https://ria.ru/20240506/eksport-1943466559.html

https://ria.ru/20240716/eksport-1959914849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, россия, оаэ, в мире