https://ria.ru/20240930/ekonomika-1975561023.html

На нацпроект "Экономика данных" хотят выделить 129,07 миллиарда рублей

На нацпроект "Экономика данных" хотят выделить 129,07 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На нацпроект "Экономика данных" хотят выделить 129,07 миллиарда рублей

Финансирование национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в 2025 году составит 129,07 миллиарда рублей, в 2026 году - 161,77... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:21

2024-09-30T16:21

2024-09-30T21:13

экономика

технологии

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в 2025 году составит 129,07 миллиарда рублей, в 2026 году - 161,77 миллиарда рублей, а в 2027 году - 166,96 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" запланированы в 2025 году в объеме 129 071,0 миллиона рублей, в 2026 году - 161 771,8 миллиона рублей, в 2027 году - 166 955,3 миллиона рублей", - сказано в пояснительной записке. Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" приходит на замену нацпроекта "Цифровая экономика". Бюджетные средства будут распределены по нескольким федеральным проектам. Например, на создание низкоорбитальной спутниковой группировки в рамках федерального проекта "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующем году будет выделено 23,3 миллиарда рублей. А на федеральный проект "Цифровое государственное управление" в 2025 году направят 57,2 миллиарда рублей. На проект, связанный с инфраструктурой кибербезопасности, направят 11,8 миллиарда рублей, а на подготовку кадров - 1,66 миллиарда рублей. Кроме того, бюджет будет направлен на "переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы" и "создание систем эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и снижения ущерба от их совершения", а также "обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности". Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время своего выступления на Восточном экономическом форуме представил структуру нового национального проекта "Экономика данных". Основными направления нового нацпроекта станут "Инфраструктура", "Инструменты" и "Будущее".

https://ria.ru/20240829/ija-1969139113.html

https://ria.ru/20240923/elektronika-1974213017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, дмитрий григоренко