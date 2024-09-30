https://ria.ru/20240930/ekologiya-1975573135.html
На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей
На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей
Свыше 48,5 миллиарда рублей будет направлено на реализацию национального проекта "Экологическое благополучие" в РФ в 2025 году, следует из пояснительной записки РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:07
2024-09-30T17:07
2024-09-30T21:12
экономика
россия
бюджет
экология
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Свыше 48,5 миллиарда рублей будет направлено на реализацию национального проекта "Экологическое благополучие" в РФ в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Экологическое благополучие" запланированы в 2025 году в объеме 48 595,1 миллиона рублей, в 2026 году - 109 340,9 миллиона рублей, в 2027 году - 124 214,7 миллиона рублей", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240806/patrushev-1964337591.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бюджет, экология
Экономика, Россия, Бюджет, Экология
На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей
На нацпроект "Экологическое благополучие" могут направить около 48,6 млрд руб