https://ria.ru/20240930/ekologiya-1975573135.html

На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей

На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей

Свыше 48,5 миллиарда рублей будет направлено на реализацию национального проекта "Экологическое благополучие" в РФ в 2025 году, следует из пояснительной записки РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:07

2024-09-30T17:07

2024-09-30T21:12

экономика

россия

бюджет

экология

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Свыше 48,5 миллиарда рублей будет направлено на реализацию национального проекта "Экологическое благополучие" в РФ в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Экологическое благополучие" запланированы в 2025 году в объеме 48 595,1 миллиона рублей, в 2026 году - 109 340,9 миллиона рублей, в 2027 году - 124 214,7 миллиона рублей", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240806/patrushev-1964337591.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, бюджет, экология