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На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
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17:07 30.09.2024 (обновлено: 21:12 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/ekologiya-1975573135.html
На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей
На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей
Свыше 48,5 миллиарда рублей будет направлено на реализацию национального проекта "Экологическое благополучие" в РФ в 2025 году, следует из пояснительной записки РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:07
2024-09-30T21:12
экономика
россия
бюджет
экология
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Свыше 48,5 миллиарда рублей будет направлено на реализацию национального проекта "Экологическое благополучие" в РФ в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Экологическое благополучие" запланированы в 2025 году в объеме 48 595,1 миллиона рублей, в 2026 году - 109 340,9 миллиона рублей, в 2027 году - 124 214,7 миллиона рублей", - говорится в пояснительной записке.
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экономика, россия, бюджет, экология
Экономика, Россия, Бюджет, Экология
На "Экологическое благополучие" хотят направить 48,5 миллиарда рублей

На нацпроект "Экологическое благополучие" могут направить около 48,6 млрд руб

© РИА Новости / Александр КондраЗагрязнение воздуха промышленным предприятием
Загрязнение воздуха промышленным предприятием - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Кондра
Загрязнение воздуха промышленным предприятием. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Свыше 48,5 миллиарда рублей будет направлено на реализацию национального проекта "Экологическое благополучие" в РФ в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Экологическое благополучие" запланированы в 2025 году в объеме 48 595,1 миллиона рублей, в 2026 году - 109 340,9 миллиона рублей, в 2027 году - 124 214,7 миллиона рублей", - говорится в пояснительной записке.
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии
6 августа, 10:29
 
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