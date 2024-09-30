https://ria.ru/20240930/efimov-1975467403.html

Ефимов: бизнес приобрел у Москвы около 130 зданий за пять лет

Ефимов: бизнес приобрел у Москвы около 130 зданий за пять лет - РИА Новости, 30.09.2024

Ефимов: бизнес приобрел у Москвы около 130 зданий за пять лет

Московские предприниматели за пять лет купили у города около 130 зданий и заключили договоры купли-продажи около 190 тысяч квадратных метров в отдельно стоящих... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:07

2024-09-30T14:07

2024-09-30T14:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058011_0:86:1645:1011_1920x0_80_0_0_aa99e7ec111d6cb2e2fbdefbcdcd0e80.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Московские предприниматели за пять лет купили у города около 130 зданий и заключили договоры купли-продажи около 190 тысяч квадратных метров в отдельно стоящих зданиях, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2019 года по итогам проведения аукционов и по преимущественному праву выкупа инвесторы приобрели у города 127 отдельно стоящих зданий общей площадью около 190 тысяч квадратных метров. Из них 113 объектов были куплены вместе с расположенными под ними земельными участками общей площадью почти 16,8 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что столичную недвижимость приобрели крупные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса.В свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что за пять лет предприниматели Москвы купили у столицы 66 зданий. Их общая площадь составила более 156,3 тысяч квадратных метров.В прошлом году инвесторы купили в рамках торгов около 99 тысяч квадратных метров коммерческих зданий. Это в три раза больше, чем в 2019 году.

https://ria.ru/20240930/efimov-1975388819.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы