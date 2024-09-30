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Ефимов: бизнес приобрел у Москвы около 130 зданий за пять лет - РИА Новости, 30.09.2024
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14:07 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/efimov-1975467403.html
Ефимов: бизнес приобрел у Москвы около 130 зданий за пять лет
Ефимов: бизнес приобрел у Москвы около 130 зданий за пять лет - РИА Новости, 30.09.2024
Ефимов: бизнес приобрел у Москвы около 130 зданий за пять лет
Московские предприниматели за пять лет купили у города около 130 зданий и заключили договоры купли-продажи около 190 тысяч квадратных метров в отдельно стоящих... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:07
2024-09-30T14:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Московские предприниматели за пять лет купили у города около 130 зданий и заключили договоры купли-продажи около 190 тысяч квадратных метров в отдельно стоящих зданиях, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2019 года по итогам проведения аукционов и по преимущественному праву выкупа инвесторы приобрели у города 127 отдельно стоящих зданий общей площадью около 190 тысяч квадратных метров. Из них 113 объектов были куплены вместе с расположенными под ними земельными участками общей площадью почти 16,8 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что столичную недвижимость приобрели крупные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса.В свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что за пять лет предприниматели Москвы купили у столицы 66 зданий. Их общая площадь составила более 156,3 тысяч квадратных метров.В прошлом году инвесторы купили в рамках торгов около 99 тысяч квадратных метров коммерческих зданий. Это в три раза больше, чем в 2019 году.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: бизнес приобрел у Москвы около 130 зданий за пять лет

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Московские предприниматели за пять лет купили у города около 130 зданий и заключили договоры купли-продажи около 190 тысяч квадратных метров в отдельно стоящих зданиях, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2019 года по итогам проведения аукционов и по преимущественному праву выкупа инвесторы приобрели у города 127 отдельно стоящих зданий общей площадью около 190 тысяч квадратных метров. Из них 113 объектов были куплены вместе с расположенными под ними земельными участками общей площадью почти 16,8 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что столичную недвижимость приобрели крупные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса.
В свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что за пять лет предприниматели Москвы купили у столицы 66 зданий. Их общая площадь составила более 156,3 тысяч квадратных метров.
В прошлом году инвесторы купили в рамках торгов около 99 тысяч квадратных метров коммерческих зданий. Это в три раза больше, чем в 2019 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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