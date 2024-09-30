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В ДТП с "газелью" и автобусом на юге Москвы пострадали девять человек
В ДТП с "газелью" и автобусом на юге Москвы пострадали девять человек - РИА Новости, 30.09.2024
В ДТП с "газелью" и автобусом на юге Москвы пострадали девять человек
Девять человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении "газели" и рейсового автобуса на юге Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:02
2024-09-30T15:02
2024-09-30T17:45
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Девять человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении "газели" и рейсового автобуса на юге Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале."По предварительным данным, на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице, водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с другим автобусом, стоящим на остановке. <...> Пострадали девять человек, в том числе двое детей", — говорится в посте.Как уточнили в столичной прокуратуре, маршрутное такси врезалось в рейсовый автобус, когда водитель высаживал пассажиров на остановке.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240930/volgograd-1975441364.html
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москва, происшествия, россия, дтп, гаи, мосгортранс
Москва, Происшествия, Россия, ДТП, ГАИ, Мосгортранс
В ДТП с "газелью" и автобусом на юге Москвы пострадали девять человек
ГАИ: 9 человек, включая 2 детей, пострадали в ДТП с автобусами на юге Москвы