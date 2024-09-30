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В Челябинской области мужчина на иномарке врезался в здание и погиб - РИА Новости, 30.09.2024
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10:56 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/dtp-1975449466.html
В Челябинской области мужчина на иномарке врезался в здание и погиб
В Челябинской области мужчина на иномарке врезался в здание и погиб - РИА Новости, 30.09.2024
В Челябинской области мужчина на иномарке врезался в здание и погиб
Мужчина на иномарке врезался в административное здание в Еманжелинском районе Челябинской области и погиб, водитель не был пристёгнут ремнём безопасности,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:56
2024-09-30T10:56
происшествия
еманжелинский район
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен – РИА Новости. Мужчина на иномарке врезался в административное здание в Еманжелинском районе Челябинской области и погиб, водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба региональной ГАИ. По данным пресс-службы, ДТП произошло вечером 29 сентября по улице Герцена в Еманжелинском районе. "По предварительным данным, водитель, мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем Nissan Note, при неустановленных обстоятельствах на Т-образном перекрёстке совершил съезд с проезжей части прямо и совершил наезд на административное здание. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, уточняется в сообщении. Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства и детали произошедшего, отмечает пресс-служба.
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еманжелинский район
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происшествия, еманжелинский район, челябинская область
Происшествия, Еманжелинский район, Челябинская область
В Челябинской области мужчина на иномарке врезался в здание и погиб

В Челябинской области водитель за рулем Nissan врезался в здание и погиб

© Фото : Госавтоинспекция Челябинской областиДТП в Еманжелинском районе Челябинской области
ДТП в Еманжелинском районе Челябинской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Госавтоинспекция Челябинской области
ДТП в Еманжелинском районе Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен – РИА Новости. Мужчина на иномарке врезался в административное здание в Еманжелинском районе Челябинской области и погиб, водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба региональной ГАИ.
По данным пресс-службы, ДТП произошло вечером 29 сентября по улице Герцена в Еманжелинском районе.
"По предварительным данным, водитель, мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем Nissan Note, при неустановленных обстоятельствах на Т-образном перекрёстке совершил съезд с проезжей части прямо и совершил наезд на административное здание. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, уточняется в сообщении.
Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства и детали произошедшего, отмечает пресс-служба.
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ПроисшествияЕманжелинский районЧелябинская область
 
 
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