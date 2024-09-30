https://ria.ru/20240930/dtp-1975449466.html

В Челябинской области мужчина на иномарке врезался в здание и погиб

В Челябинской области мужчина на иномарке врезался в здание и погиб - РИА Новости, 30.09.2024

В Челябинской области мужчина на иномарке врезался в здание и погиб

Мужчина на иномарке врезался в административное здание в Еманжелинском районе Челябинской области и погиб, водитель не был пристёгнут ремнём безопасности,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:56

2024-09-30T10:56

2024-09-30T10:56

происшествия

еманжелинский район

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен – РИА Новости. Мужчина на иномарке врезался в административное здание в Еманжелинском районе Челябинской области и погиб, водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба региональной ГАИ. По данным пресс-службы, ДТП произошло вечером 29 сентября по улице Герцена в Еманжелинском районе. "По предварительным данным, водитель, мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем Nissan Note, при неустановленных обстоятельствах на Т-образном перекрёстке совершил съезд с проезжей части прямо и совершил наезд на административное здание. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, уточняется в сообщении. Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства и детали произошедшего, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20240830/dtp-1969379661.html

еманжелинский район

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, еманжелинский район, челябинская область