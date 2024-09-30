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В Якутии автобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие
В Якутии автобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.09.2024
В Якутии автобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие
Автобус с людьми врезался в опору ЛЭП в якутском селе Антоновка, есть пострадавшие, началась проверка, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:47
2024-09-30T10:47
2024-09-30T10:47
происшествия
нюрбинский район
республика саха (якутия)
дтп
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ЯКУТСК, 30 сен - РИА Новости. Автобус с людьми врезался в опору ЛЭП в якутском селе Антоновка, есть пострадавшие, началась проверка, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике. "В понедельник, 30 сентября, в селе Антоновка Нюрбинского района маршрутный автобус врезался в столб. В результате ДТП пострадали пассажиры. Водитель автобуса совершил съезд с дороги с последующим наездом на столб электролинии", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что звонок об инциденте поступил в 8.30 (2.30 мск). Травмы различной степени тяжести получили две пассажирки. Прокуратура Нюрбинского района организовала проверку. По информации надзорного органа, автобус принадлежит МУП "Нюрбинское автотранспортное предприятие".
https://ria.ru/20240718/avtobus-1960419940.html
нюрбинский район
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нюрбинский район, республика саха (якутия), дтп
Происшествия, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия), ДТП
В Якутии автобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие
В якутской Антоновке маршрутка врезалась в опору ЛЭП, пострадали две пассажирки