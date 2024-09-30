https://ria.ru/20240930/dtp-1975445314.html

В Якутии автобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие

В Якутии автобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.09.2024

В Якутии автобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие

Автобус с людьми врезался в опору ЛЭП в якутском селе Антоновка, есть пострадавшие, началась проверка, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:47

2024-09-30T10:47

2024-09-30T10:47

происшествия

нюрбинский район

республика саха (якутия)

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975445435_0:202:1281:922_1920x0_80_0_0_81cb6047e5205c9479e1c977af8dfd54.jpg

ЯКУТСК, 30 сен - РИА Новости. Автобус с людьми врезался в опору ЛЭП в якутском селе Антоновка, есть пострадавшие, началась проверка, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике. "В понедельник, 30 сентября, в селе Антоновка Нюрбинского района маршрутный автобус врезался в столб. В результате ДТП пострадали пассажиры. Водитель автобуса совершил съезд с дороги с последующим наездом на столб электролинии", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что звонок об инциденте поступил в 8.30 (2.30 мск). Травмы различной степени тяжести получили две пассажирки. Прокуратура Нюрбинского района организовала проверку. По информации надзорного органа, автобус принадлежит МУП "Нюрбинское автотранспортное предприятие".

https://ria.ru/20240718/avtobus-1960419940.html

нюрбинский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нюрбинский район, республика саха (якутия), дтп