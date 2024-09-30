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После крупного ДТП под Краснодаром госпитализировали семь человек - РИА Новости, 30.09.2024
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06:12 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/dtp-1975410104.html
После крупного ДТП под Краснодаром госпитализировали семь человек
После крупного ДТП под Краснодаром госпитализировали семь человек - РИА Новости, 30.09.2024
После крупного ДТП под Краснодаром госпитализировали семь человек
По результатам обследования после ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром госпитализированы семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:12
2024-09-30T06:12
происшествия
авто
краснодар
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. По результатам обследования после ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром госпитализированы семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В оперштабе Кубани ранее сообщили, что в ДТП пострадал 31 человек, девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу. "По итогам обследования госпитализировано семь человек", - говорится в сообщении. В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб . В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба "Виктор", возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. Предварительно, в воскресенье вечером водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги "Темрюк - Краснодар-Кропоткин", в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.
https://ria.ru/20240929/dtp-1975327305.html
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происшествия, авто, краснодар, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани
Происшествия, Авто, Краснодар, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
После крупного ДТП под Краснодаром госпитализировали семь человек

После ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром госпитализировали семь человек

© МЧС России/TelegramМесто ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© МЧС России/Telegram
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. По результатам обследования после ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром госпитализированы семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В оперштабе Кубани ранее сообщили, что в ДТП пострадал 31 человек, девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.
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"По итогам обследования госпитализировано семь человек", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб . В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба "Виктор", возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. Предварительно, в воскресенье вечером водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги "Темрюк - Краснодар-Кропоткин", в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.
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ПроисшествияАвтоКраснодарКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
 
 
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