https://ria.ru/20240930/dtp-1975410104.html

После крупного ДТП под Краснодаром госпитализировали семь человек

После крупного ДТП под Краснодаром госпитализировали семь человек - РИА Новости, 30.09.2024

После крупного ДТП под Краснодаром госпитализировали семь человек

По результатам обследования после ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром госпитализированы семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:12

2024-09-30T06:12

2024-09-30T06:12

происшествия

авто

краснодар

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. По результатам обследования после ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром госпитализированы семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В оперштабе Кубани ранее сообщили, что в ДТП пострадал 31 человек, девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу. "По итогам обследования госпитализировано семь человек", - говорится в сообщении. В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб . В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба "Виктор", возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. Предварительно, в воскресенье вечером водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги "Темрюк - Краснодар-Кропоткин", в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.

https://ria.ru/20240929/dtp-1975327305.html

https://ria.ru/20240928/dtp-1975234997.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, краснодар, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани