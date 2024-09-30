https://ria.ru/20240930/dtp-1975393644.html

После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело

После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело - РИА Новости, 30.09.2024

После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, заведено после ДТП с фурой и автобусом под Краснодаром, сообщили в краевом СУ СК. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T00:21

2024-09-30T00:21

2024-09-30T00:37

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодар

краснодарский край

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

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КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, заведено после ДТП с фурой и автобусом под Краснодаром, сообщили в краевом СУ СК.В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба "Виктор", возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП.В оперштабе Кубани заявили о том, что количество пострадавших составило 31 человек, из них госпитализированы 22, а еще 9 получили помощь амбулаторно."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в ведомстве.Предварительно, в воскресенье вечером водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги "Темрюк - Краснодар-Кропоткин", в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.

https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html

краснодар

краснодарский край

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, краснодарский край, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани