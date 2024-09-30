Рейтинг@Mail.ru
После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 30.09.2024 (обновлено: 00:37 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/dtp-1975393644.html
После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело
После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело - РИА Новости, 30.09.2024
После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело
Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, заведено после ДТП с фурой и автобусом под Краснодаром, сообщили в краевом СУ СК. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:21
2024-09-30T00:37
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодар
краснодарский край
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975381053_0:37:684:422_1920x0_80_0_0_34b8d313ce92c4f53bc09c35b59400ac.jpg
КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, заведено после ДТП с фурой и автобусом под Краснодаром, сообщили в краевом СУ СК.В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба "Виктор", возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП.В оперштабе Кубани заявили о том, что количество пострадавших составило 31 человек, из них госпитализированы 22, а еще 9 получили помощь амбулаторно."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в ведомстве.Предварительно, в воскресенье вечером водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги "Темрюк - Краснодар-Кропоткин", в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.
https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html
краснодар
краснодарский край
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975381053_0:0:611:458_1920x0_80_0_0_b0029cb41688b9b540081a51dcc39856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, краснодарский край, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодар, Краснодарский край, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело

После ДТП с фурой и автобусом под Краснодаром завели уголовное дело

© МЧС России/TelegramМесто ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© МЧС России/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, заведено после ДТП с фурой и автобусом под Краснодаром, сообщили в краевом СУ СК.
В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба "Виктор", возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП.
© Фото : 23 МВД/TelegramДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
В оперштабе Кубани заявили о том, что количество пострадавших составило 31 человек, из них госпитализированы 22, а еще 9 получили помощь амбулаторно.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в ведомстве.
Предварительно, в воскресенье вечером водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги "Темрюк - Краснодар-Кропоткин", в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром
Вчера, 23:11
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)КраснодарКраснодарский крайСтавропольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала