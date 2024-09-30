https://ria.ru/20240930/drony-1975401113.html

В России появится единый центр производства морских дронов

В России появится единый центр производства морских дронов - РИА Новости, 30.09.2024

В России появится единый центр производства морских дронов

Российские производители безэкипажных катеров (БЭК) пришли к соглашению о создании единой промышленной площадки для производства таких дронов на базе... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:04

2024-09-30T03:04

2024-09-30T03:13

россия

безопасность

технологии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские производители безэкипажных катеров (БЭК) пришли к соглашению о создании единой промышленной площадки для производства таких дронов на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в 2025 году, сообщил РИА Новости его управляющий директор Михаил Даниленко.Холдинг КМЗ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов."В результате переговоров с другими разработчиками БЭКов в РФ достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, то есть холдинг превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств", - сказал Даниленко.По его словам, сейчас стоит задача максимально сконцентрировать серийное производство всех носителей на единой площадке."На базе КМЗ совместно с другими разработчиками в течение 2025 года планируем организовать поточное, массовое производство морских дронов", - сказал Даниленко.Из продукции КМЗ данного типа он отметил морские многофункциональные дроны "Визир", которые планируется выпускать на мощностях создаваемого единого центра.

https://ria.ru/20240923/minoborony-1974273820.html

https://ria.ru/20240617/kater-1953304397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, технологии