https://ria.ru/20240930/drony-1975401113.html
В России появится единый центр производства морских дронов
В России появится единый центр производства морских дронов - РИА Новости, 30.09.2024
В России появится единый центр производства морских дронов
Российские производители безэкипажных катеров (БЭК) пришли к соглашению о создании единой промышленной площадки для производства таких дронов на базе... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:04
2024-09-30T03:04
2024-09-30T03:13
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безопасность
технологии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские производители безэкипажных катеров (БЭК) пришли к соглашению о создании единой промышленной площадки для производства таких дронов на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в 2025 году, сообщил РИА Новости его управляющий директор Михаил Даниленко.Холдинг КМЗ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов."В результате переговоров с другими разработчиками БЭКов в РФ достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, то есть холдинг превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств", - сказал Даниленко.По его словам, сейчас стоит задача максимально сконцентрировать серийное производство всех носителей на единой площадке."На базе КМЗ совместно с другими разработчиками в течение 2025 года планируем организовать поточное, массовое производство морских дронов", - сказал Даниленко.Из продукции КМЗ данного типа он отметил морские многофункциональные дроны "Визир", которые планируется выпускать на мощностях создаваемого единого центра.
https://ria.ru/20240923/minoborony-1974273820.html
https://ria.ru/20240617/kater-1953304397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, технологии
Россия, Безопасность, Технологии
В России появится единый центр производства морских дронов
В России в 2025 году на мощностях КМЗ создадут центр производства морских дронов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские производители безэкипажных катеров (БЭК) пришли к соглашению о создании единой промышленной площадки для производства таких дронов на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в 2025 году, сообщил РИА Новости его управляющий директор Михаил Даниленко.
Холдинг КМЗ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.
"В результате переговоров с другими разработчиками БЭКов в РФ достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, то есть холдинг превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств", - сказал Даниленко.
По его словам, сейчас стоит задача максимально сконцентрировать серийное производство всех носителей на единой площадке.
"На базе КМЗ совместно с другими разработчиками в течение 2025 года планируем организовать поточное, массовое производство морских дронов", - сказал Даниленко.
Из продукции КМЗ данного типа он отметил морские многофункциональные дроны "Визир", которые планируется выпускать на мощностях создаваемого единого центра.