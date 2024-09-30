https://ria.ru/20240930/donetsk-1975602252.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 30.09.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:21
2024-09-30T19:21
2024-09-30T19:21
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "При обстреле Петровского района по ул. Ирины Левченко получила ранения женщина 1961 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html
петровский район
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница