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Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 30.09.2024 (обновлено: 07:21 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/donetsk-1975413308.html
Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю
Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю - РИА Новости, 30.09.2024
Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю
Системой защиты "Купол Донбасса" было сорвано 93 террористические атаки украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:03
2024-09-30T07:21
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
донецкая народная республика
безопасность
донецк
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ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Системой защиты "Купол Донбасса" было сорвано 93 террористические атаки украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 93 террористические атаки украинских беспилотников. В Киевском районе Донецка пресечена попытка противника совершить террористическую атаку ударным дроном на одну из местных котельных. В Кировском районе Макеевки зафиксирована активность вражеских разведывательных БПЛА. Автоматической системой подавления перехвачен беспилотник самолётного типа, осуществляющий разведку местности", - рассказали РИА Новости в ведомстве. Взрывоопасные предметы, оставшиеся от обезвреженных беспилотников, были уничтожены безопасным способом взрывотехниками УФСБ России по ДНР.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975407838.html
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донецкая народная республика
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макеевка, россия, донецкая народная республика, безопасность, донецк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Донецк
Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю

ФСБ: в небе над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали 93 атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Системой защиты "Купол Донбасса" было сорвано 93 террористические атаки украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.
"За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 93 террористические атаки украинских беспилотников. В Киевском районе Донецка пресечена попытка противника совершить террористическую атаку ударным дроном на одну из местных котельных. В Кировском районе Макеевки зафиксирована активность вражеских разведывательных БПЛА. Автоматической системой подавления перехвачен беспилотник самолётного типа, осуществляющий разведку местности", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
Взрывоопасные предметы, оставшиеся от обезвреженных беспилотников, были уничтожены безопасным способом взрывотехниками УФСБ России по ДНР.
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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьДонецк
 
 
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