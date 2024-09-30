https://ria.ru/20240930/donetsk-1975413308.html

Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю

Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю - РИА Новости, 30.09.2024

Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю

Системой защиты "Купол Донбасса" было сорвано 93 террористические атаки украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:03

2024-09-30T07:03

2024-09-30T07:21

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

донецкая народная республика

безопасность

донецк

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ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Системой защиты "Купол Донбасса" было сорвано 93 террористические атаки украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 93 террористические атаки украинских беспилотников. В Киевском районе Донецка пресечена попытка противника совершить террористическую атаку ударным дроном на одну из местных котельных. В Кировском районе Макеевки зафиксирована активность вражеских разведывательных БПЛА. Автоматической системой подавления перехвачен беспилотник самолётного типа, осуществляющий разведку местности", - рассказали РИА Новости в ведомстве. Взрывоопасные предметы, оставшиеся от обезвреженных беспилотников, были уничтожены безопасным способом взрывотехниками УФСБ России по ДНР.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975407838.html

макеевка

россия

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, россия, донецкая народная республика, безопасность, донецк