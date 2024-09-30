https://ria.ru/20240930/donetsk-1975413308.html
Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю
Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю - РИА Новости, 30.09.2024
Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю
Системой защиты "Купол Донбасса" было сорвано 93 террористические атаки украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:03
2024-09-30T07:03
2024-09-30T07:21
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ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Системой защиты "Купол Донбасса" было сорвано 93 террористические атаки украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 93 террористические атаки украинских беспилотников. В Киевском районе Донецка пресечена попытка противника совершить террористическую атаку ударным дроном на одну из местных котельных. В Кировском районе Макеевки зафиксирована активность вражеских разведывательных БПЛА. Автоматической системой подавления перехвачен беспилотник самолётного типа, осуществляющий разведку местности", - рассказали РИА Новости в ведомстве. Взрывоопасные предметы, оставшиеся от обезвреженных беспилотников, были уничтожены безопасным способом взрывотехниками УФСБ России по ДНР.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975407838.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Донецк
Над Донецком и Макеевкой сорвали 93 атаки беспилотников за неделю
ФСБ: в небе над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали 93 атаки БПЛА ВСУ