https://ria.ru/20240930/dnepropetrovsk-1975405148.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске - РИА Новости, 30.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске

Взрывы звучат в украинском Днепропетровске, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T04:28

2024-09-30T04:28

2024-09-30T04:39

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

киев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы звучат в украинском Днепропетровске, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. "Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН. Ранее украинские СМИ уже сообщали о сериях взрывов в Кривом Роге, Житомире, Киеве и Киевской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240930/kiev-1975404546.html

https://ria.ru/20240930/ukraina-1975394975.html

днепропетровск

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровск, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины