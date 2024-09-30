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Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 30.09.2024 (обновлено: 04:39 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/dnepropetrovsk-1975405148.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске - РИА Новости, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске
Взрывы звучат в украинском Днепропетровске, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T04:28
2024-09-30T04:39
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы звучат в украинском Днепропетровске, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. "Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН. Ранее украинские СМИ уже сообщали о сериях взрывов в Кривом Роге, Житомире, Киеве и Киевской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975404546.html
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в мире, днепропетровск, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске

Телеканал ТСН: в Днепропетровске прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы звучат в украинском Днепропетровске, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
04:17
Ранее украинские СМИ уже сообщали о сериях взрывов в Кривом Роге, Житомире, Киеве и Киевской области.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Николаевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
00:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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