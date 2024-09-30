Украинские СМИ сообщили о взрывах Днепропетровске
Телеканал ТСН: в Днепропетровске прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы звучат в украинском Днепропетровске, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о сериях взрывов в Кривом Роге, Житомире, Киеве и Киевской области.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Николаевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.