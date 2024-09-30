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Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка - РИА Новости, 30.09.2024
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
Средний возраст москвичек в момент рождения первого ребенка колеблется около 29 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:48
2024-09-30T10:48
2024-09-30T10:48
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Средний возраст москвичек в момент рождения первого ребенка колеблется около 29 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, Москва - современный мегаполис, где очень много активных, образованных женщин, которые живут полноценной профессиональной жизнью. "Мы констатируем, что средний возраст москвичек в момент рождения первого ребенка сейчас колеблется около 29 лет. Отчасти в этом, можно сказать, виновата медицина. Ведь сегодня каждая женщина практически уверена, что она может родить в любом возрасте. И отчасти это так. Уровень московской медицины позволяет на сегодняшний день запланировать, обеспечить беременность и сопроводить роды на очень высоком уровне, и помочь новорожденным детям практически с любой патологией. Но каждая женщина индивидуальна, и у каждой есть свои особенности", - рассказала Ракова. В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем.
https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
Заммэра Москвы Ракова: средний возраст рожениц в Москве колеблется около 29 лет
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Средний возраст москвичек в момент рождения первого ребенка колеблется около 29 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, Москва - современный мегаполис, где очень много активных, образованных женщин, которые живут полноценной профессиональной жизнью. "Мы констатируем, что средний возраст москвичек в момент рождения первого ребенка сейчас колеблется около 29 лет. Отчасти в этом, можно сказать, виновата медицина. Ведь сегодня каждая женщина практически уверена, что она может родить в любом возрасте. И отчасти это так. Уровень московской медицины позволяет на сегодняшний день запланировать, обеспечить беременность и сопроводить роды на очень высоком уровне, и помочь новорожденным детям практически с любой патологией. Но каждая женщина индивидуальна, и у каждой есть свои особенности", - рассказала Ракова.
В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем.