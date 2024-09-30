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В Словакии депутата удалили из зала заседания из-за символики ЛГБТ*

В Словакии депутата удалили из зала заседания из-за символики ЛГБТ* - РИА Новости, 30.09.2024

В Словакии депутата удалили из зала заседания из-за символики ЛГБТ*

Депутат оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Люция Плавакова, которую дважды удаляли из зала заседания из-за наклейки с... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:56

2024-09-30T22:56

2024-09-30T22:57

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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Люция Плавакова, которую дважды удаляли из зала заседания из-за наклейки с символикой ЛГБТ*, заявила, что обратится в Конституционный суд республики, поскольку считает действия вице-спикеров парламента необоснованными. "Я буду защищаться от дискриминационных придирок в парламенте, обратившись в Конституционный суд", - написала Плавакова на своей странице в социальной сети Facebook**.На пресс-конференции в понедельник она отметила, что вице-спикеры парламента Словакии Андрей Данко и Тибор Гашпар несколько раз прервали ее выступление и удалили из зала из-за наклейки с символикой ЛГБТ*. По словам Плаваковой, это является нарушением ее прав, которые связаны с исполнением обязанностей депутата. Вице-спикер парламента Словакии Данко 25 сентября обратил внимание на то, что в ходе выступления на главной трибуне Плавакова использовала ноутбук, на котором было несколько наклеек, включая ту, которая содержала символику ЛГБТ*. Вице-спикер прервал выступление Плаваковой и предложил снять наклейки, прикрыть их или же закрыть ноутбук и продолжить выступление без него, поскольку посчитал изображения на ее компьютере рекламой. Депутат заявила, что не нарушает порядок заседания и отказалась убирать наклейки, после чего Данко удалил ее из зала. После обеда Плавакова вернулась на заседание с тем же ноутбуком, за что ей снова было сделано замечание. Вице-спикер парламента Словакии Гашпар, который вел заседание, также принял решение удалить Плавакову из зала.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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