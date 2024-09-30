https://ria.ru/20240930/deputat-1975623209.html
В Словакии депутата удалили из зала заседания из-за символики ЛГБТ*
В Словакии депутата удалили из зала заседания из-за символики ЛГБТ* - РИА Новости, 30.09.2024
В Словакии депутата удалили из зала заседания из-за символики ЛГБТ*
Депутат оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Люция Плавакова, которую дважды удаляли из зала заседания из-за наклейки с... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:56
2024-09-30T22:56
2024-09-30T22:57
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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Люция Плавакова, которую дважды удаляли из зала заседания из-за наклейки с символикой ЛГБТ*, заявила, что обратится в Конституционный суд республики, поскольку считает действия вице-спикеров парламента необоснованными. "Я буду защищаться от дискриминационных придирок в парламенте, обратившись в Конституционный суд", - написала Плавакова на своей странице в социальной сети Facebook**.На пресс-конференции в понедельник она отметила, что вице-спикеры парламента Словакии Андрей Данко и Тибор Гашпар несколько раз прервали ее выступление и удалили из зала из-за наклейки с символикой ЛГБТ*. По словам Плаваковой, это является нарушением ее прав, которые связаны с исполнением обязанностей депутата. Вице-спикер парламента Словакии Данко 25 сентября обратил внимание на то, что в ходе выступления на главной трибуне Плавакова использовала ноутбук, на котором было несколько наклеек, включая ту, которая содержала символику ЛГБТ*. Вице-спикер прервал выступление Плаваковой и предложил снять наклейки, прикрыть их или же закрыть ноутбук и продолжить выступление без него, поскольку посчитал изображения на ее компьютере рекламой. Депутат заявила, что не нарушает порядок заседания и отказалась убирать наклейки, после чего Данко удалил ее из зала. После обеда Плавакова вернулась на заседание с тем же ноутбуком, за что ей снова было сделано замечание. Вице-спикер парламента Словакии Гашпар, который вел заседание, также принял решение удалить Плавакову из зала.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, словакия, россия, андрей данко
В мире, Словакия, Россия, Андрей Данко
В Словакии депутата удалили из зала заседания из-за символики ЛГБТ*
Словацкий депутат, которую удалили из зала из-за символики ЛГБТ, обратится в КС
БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Люция Плавакова, которую дважды удаляли из зала заседания из-за наклейки с символикой ЛГБТ*, заявила, что обратится в Конституционный суд республики, поскольку считает действия вице-спикеров парламента необоснованными.
"Я буду защищаться от дискриминационных придирок в парламенте, обратившись в Конституционный суд", - написала Плавакова на своей странице в социальной сети Facebook**.
На пресс-конференции в понедельник она отметила, что вице-спикеры парламента Словакии Андрей Данко
и Тибор Гашпар несколько раз прервали ее выступление и удалили из зала из-за наклейки с символикой ЛГБТ*. По словам Плаваковой, это является нарушением ее прав, которые связаны с исполнением обязанностей депутата.
Вице-спикер парламента Словакии Данко 25 сентября обратил внимание на то, что в ходе выступления на главной трибуне Плавакова использовала ноутбук, на котором было несколько наклеек, включая ту, которая содержала символику ЛГБТ*. Вице-спикер прервал выступление Плаваковой и предложил снять наклейки, прикрыть их или же закрыть ноутбук и продолжить выступление без него, поскольку посчитал изображения на ее компьютере рекламой. Депутат заявила, что не нарушает порядок заседания и отказалась убирать наклейки, после чего Данко удалил ее из зала. После обеда Плавакова вернулась на заседание с тем же ноутбуком, за что ей снова было сделано замечание. Вице-спикер парламента Словакии Гашпар, который вел заседание, также принял решение удалить Плавакову из зала.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.