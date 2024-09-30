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Демешин поручил создать научно-технический центр в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.09.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
15:00 30.09.2024 (обновлено: 16:42 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/demeshin-1975536977.html
Демешин поручил создать научно-технический центр в Хабаровском крае
Демешин поручил создать научно-технический центр в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.09.2024
Демешин поручил создать научно-технический центр в Хабаровском крае
В Хабаровском крае поручено создать научно-технический центр (НТЦ), объединяющий всех научных, военных и промышленных специалистов Хабаровского края, сообщил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:00
2024-09-30T16:42
хабаровский край
дебальцево
донецкая народная республика
дмитрий демешин
сергей абрамов
вооруженные силы украины
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ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. В Хабаровском крае поручено создать научно-технический центр (НТЦ), объединяющий всех научных, военных и промышленных специалистов Хабаровского края, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Глава региона посетил с рабочей поездкой Донецкую Народную Республику (ДНР) и подшефный краю город Дебальцево. "Отдельный вопрос - поставки необходимого оборудования воинским формированиям ВВО. Я поручил и.о. первого заместителя председателя правительства края Сергею Абрамову и и.о. вице-губернатора края Артёму Мельникову разработать предложения по созданию НТЦ, который мог бы объединить все научные, военные и промышленные умы Хабаровского края для достижения общей Победы", - написал Демешин в своём Telegram-канале. Губернатор рассказал, что в Дебальцево продолжают работать специалисты из Хабаровского края, помогая восстанавливать социальные объекты, жилые дома и коммунальную инфраструктуру. "С главой города Сергеем Желновачем подписали новое соглашение о сотрудничестве. Мы продолжим поддерживать Дебальцево и всех его жителей, помогать делами!.. Сейчас хабаровские строители заново восстанавливают ФОК "Локомотив", дважды пострадавший от артобстрелов с украинской стороны. В следующем году предстоит капитально отремонтировать дом на улице Узловой", - сообщил Демешин. По его словам, вице-губернатору края – руководителю представительства правительства края при правительстве РФ Олегу Игнатову поручено в ближайшее время проработать вопросы реконструкции ФОК "Локомотив". "Сделает он это на месте, в Дебальцево. Краевое министерство цифрового развития займется вопросом подключения к высокоскоростному интернету администрации подшефного города", - разъяснил глава региона. Кроме того, губернатор рассказал, что краевые специалисты привели в порядок в этом году детский сад №8 "Звездочка". Демешин привез саженец кедра с Дальнего Востока, который высадили на территории детсада. "Жители Дебальцево во время моей командировки туда обратились с просьбой помочь с цистерной для доставки воды. Засушливое лето и атаки ВСУ оставили несколько населённых пунктов без водоснабжения, и автоцистерна - просто вопрос жизни. Помогать нашим друзьям нужно, поэтому машину мы приобретём. Решение временное, но оно точно нужно людям, которые там находятся", - отметил Демешин. Также он сообщил, что военнослужащим-дальневосточникам, которые сражаются с ВСУ, привезли много нужного в боевых и полевых условиях. Передали бойцам 210 дронов, 11 машин и 16 квадроциклов. Часть беспилотников безвозмездно переданы хабаровскими предпринимателями, освоившими их выпуск. "В преддверии холодов пригодятся 60 генераторов. Кроме того, обеспечили подразделения ВВО 16-ю тоннами консервов и сублимированных продуктов", - сказал Демешин. Также глава Хабаровского края вручил награды военнослужащим за отличия при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20240927/doroga-1975028490.html
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дебальцево, донецкая народная республика, дмитрий демешин, сергей абрамов, вооруженные силы украины
Хабаровский край, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Демешин, Сергей Абрамов, Вооруженные силы Украины

Демешин поручил создать научно-технический центр в Хабаровском крае

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику
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ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. В Хабаровском крае поручено создать научно-технический центр (НТЦ), объединяющий всех научных, военных и промышленных специалистов Хабаровского края, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Глава региона посетил с рабочей поездкой Донецкую Народную Республику (ДНР) и подшефный краю город Дебальцево.
"Отдельный вопрос - поставки необходимого оборудования воинским формированиям ВВО. Я поручил и.о. первого заместителя председателя правительства края Сергею Абрамову и и.о. вице-губернатора края Артёму Мельникову разработать предложения по созданию НТЦ, который мог бы объединить все научные, военные и промышленные умы Хабаровского края для достижения общей Победы", - написал Демешин в своём Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что в Дебальцево продолжают работать специалисты из Хабаровского края, помогая восстанавливать социальные объекты, жилые дома и коммунальную инфраструктуру.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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"С главой города Сергеем Желновачем подписали новое соглашение о сотрудничестве. Мы продолжим поддерживать Дебальцево и всех его жителей, помогать делами!.. Сейчас хабаровские строители заново восстанавливают ФОК "Локомотив", дважды пострадавший от артобстрелов с украинской стороны. В следующем году предстоит капитально отремонтировать дом на улице Узловой", - сообщил Демешин.
По его словам, вице-губернатору края – руководителю представительства правительства края при правительстве РФ Олегу Игнатову поручено в ближайшее время проработать вопросы реконструкции ФОК "Локомотив".
"Сделает он это на месте, в Дебальцево. Краевое министерство цифрового развития займется вопросом подключения к высокоскоростному интернету администрации подшефного города", - разъяснил глава региона.
Кроме того, губернатор рассказал, что краевые специалисты привели в порядок в этом году детский сад №8 "Звездочка". Демешин привез саженец кедра с Дальнего Востока, который высадили на территории детсада.
"Жители Дебальцево во время моей командировки туда обратились с просьбой помочь с цистерной для доставки воды. Засушливое лето и атаки ВСУ оставили несколько населённых пунктов без водоснабжения, и автоцистерна - просто вопрос жизни. Помогать нашим друзьям нужно, поэтому машину мы приобретём. Решение временное, но оно точно нужно людям, которые там находятся", - отметил Демешин.
Также он сообщил, что военнослужащим-дальневосточникам, которые сражаются с ВСУ, привезли много нужного в боевых и полевых условиях. Передали бойцам 210 дронов, 11 машин и 16 квадроциклов. Часть беспилотников безвозмездно переданы хабаровскими предпринимателями, освоившими их выпуск.
"В преддверии холодов пригодятся 60 генераторов. Кроме того, обеспечили подразделения ВВО 16-ю тоннами консервов и сублимированных продуктов", - сказал Демешин.
Также глава Хабаровского края вручил награды военнослужащим за отличия при выполнении боевых задач.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Хабаровский крайДебальцевоДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ДемешинСергей АбрамовВооруженные силы Украины
 
 
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