https://ria.ru/20240930/demchik-1975485150.html

Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны

Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны - РИА Новости, 30.09.2024

Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны

Суд арестовал недвижимость и деньги экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика в рамках дела о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:36

2024-09-30T12:36

2024-09-30T13:32

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Суд арестовал недвижимость и деньги экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика в рамках дела о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в СК. "Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей", — указали в ведомстве.В СК уточнили, что суд принял такое решение для обеспечения взыскания штрафа, если он будет в приговоре, других имущественных претензий или гражданского иска.Демчика арестовали 6 августа, на тот момент он занимал должность замгендиректора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"). До апреля 2018 года он работал начальником вещевого управления Минобороны.По версии следствия, весной 2017-го Демчик получил взятку в четыре миллиона рублей за помощь одной из фирм в заключении госконтрактов на поставку различного имущества армии. В 2017-2018 годах с этой компанией подписали 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей.По данным ЕГРЮЛ, Демчик занял должность заместителя гендиректора ООО "Текстильная торговая компания" в конце 2020 года.

https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)