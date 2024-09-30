https://ria.ru/20240930/demchik-1975485150.html
Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны
Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны - РИА Новости, 30.09.2024
Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны
Суд арестовал недвижимость и деньги экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика в рамках дела о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:36
2024-09-30T12:36
2024-09-30T13:32
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Суд арестовал недвижимость и деньги экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика в рамках дела о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в СК. "Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей", — указали в ведомстве.В СК уточнили, что суд принял такое решение для обеспечения взыскания штрафа, если он будет в приговоре, других имущественных претензий или гражданского иска.Демчика арестовали 6 августа, на тот момент он занимал должность замгендиректора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"). До апреля 2018 года он работал начальником вещевого управления Минобороны.По версии следствия, весной 2017-го Демчик получил взятку в четыре миллиона рублей за помощь одной из фирм в заключении госконтрактов на поставку различного имущества армии. В 2017-2018 годах с этой компанией подписали 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей.По данным ЕГРЮЛ, Демчик занял должность заместителя гендиректора ООО "Текстильная торговая компания" в конце 2020 года.
https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны
Суд арестовал дом, квартиру и деньги экс-главы вещевого управления МО РФ Демчика