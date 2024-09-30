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Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело - РИА Новости, 30.09.2024
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14:14 30.09.2024 (обновлено: 15:21 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/delo-1975519036.html
Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело
Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело - РИА Новости, 30.09.2024
Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело
Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:14
2024-09-30T15:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала она."По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан", - сообщила Петренко.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
республика башкортостан
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело

Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили дело о получении взятки

© Фото : страница Алана Марзаева в соцсетиАлан Марзаев
Алан Марзаев - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : страница Алана Марзаева в соцсети
Алан Марзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала она.
"По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан", - сообщила Петренко.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
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