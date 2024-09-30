https://ria.ru/20240930/delo-1975519036.html
Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело
Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело - РИА Новости, 30.09.2024
Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело
Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:14
2024-09-30T14:14
2024-09-30T15:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975543341_221:232:960:648_1920x0_80_0_0_5cdab293384e0c6785f3759ec794ddeb.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала она."По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан", - сообщила Петренко.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975543341_241:213:960:752_1920x0_80_0_0_8748b3ed5ab36f341214aacf19519356.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело
Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили дело о получении взятки
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала она.
"По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан", - сообщила Петренко.