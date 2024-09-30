https://ria.ru/20240930/delo-1975519036.html

Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело

Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело - РИА Новости, 30.09.2024

Против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева возбудили уголовное дело

Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:14

2024-09-30T14:14

2024-09-30T15:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975543341_221:232:960:648_1920x0_80_0_0_5cdab293384e0c6785f3759ec794ddeb.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала она."По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан", - сообщила Петренко.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан