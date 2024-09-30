https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975615885.html

Бюджет ожидает роста поступления НДФЛ более чем в 2,5 раза

Бюджет ожидает роста поступления НДФЛ более чем в 2,5 раза - РИА Новости, 30.09.2024

Бюджет ожидает роста поступления НДФЛ более чем в 2,5 раза

Поступления НДФЛ в федеральный бюджет в 2025 году вырастут более чем в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2024 года и достигнут 810,5 миллиарда рублей благодаря... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:29

2024-09-30T21:29

2024-09-30T21:29

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поступления НДФЛ в федеральный бюджет в 2025 году вырастут более чем в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2024 года и достигнут 810,5 миллиарда рублей благодаря расширению прогрессии, ожидаемому росту зарплат и прибыли организаций, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, внесенному правительством в Госдуму. Согласно документу, общий объем поступлений подоходного налога в федеральный бюджет вырастет с 307,005 миллиарда рублей в текущем году до 810,546 миллиарда рублей в 2025 году и до 920,718 миллиарда рублей в 2026 году, а затем снизится до 901,315 миллиарда рублей в 2027 году. НДФЛ - это в основном региональный налог: все сборы от него по базовой ставке 13% зачисляются в бюджеты субъектов РФ. Но поступления по прогрессивной ставке 15% от доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, направляются в федеральный бюджет и целевым образом идут на оплату лечения тяжело больных детей. С 1 января 2025 года в России расширяется прогрессия НДФЛ, она будет пятиступенчатой. Исходя из нее, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода не более 2,4 миллиона рублей в год - сборы от этой ставки по-прежнему будут направляться в бюджеты регионов. Затем ставка плавно повышается: до 15% на доход свыше 2,4 миллиона, 18% - на доход свыше 5 миллионов, 20% - на доход свыше 20 миллионов, а доходы сверх 50 миллионов рублей будут облагаться по самой высокой ставке 22%. Все поступления НДФЛ по прогрессивным ставкам с доходов, а также налог с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) направляются в федеральный бюджет. В 2025 году 419,709 миллиарда рублей (против 94,211 миллиарда рублей в 2024 году). В 2026 и 2027 годах они ожидаются на уровне 508,539 и 567,217 миллиарда рублей соответственно. Кроме того, федеральный бюджет получит сборы от НДФЛ на банковские вклады: 108,547 миллиарда рублей в 2024 году, 251,486 миллиарда рублей в 2025 году, 262,135 миллиарда рублей в 2026 году и 173,342 миллиарда рублей. Поступления от НДФЛ на дивиденды в части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей в год, ожидаются в федеральный бюджет в 87,198 миллиарда рублей в 2024 году, 120,326 миллиарда рублей в 2025 году, 129,250 миллиарда рублей в 2026 году и 138,017 миллиарда рублей в 2027 году. Иные виды подоходного налога, поступающие в федеральный бюджет, прогнозируются на уровне 17,048 миллиарда рублей в 2024 году, 19,024 миллиарда рублей в 2025 голу. В 2026 и 2027 годах эти поступления составят 20,793 миллиарда и 22,740 миллиарда рублей соответственно.

https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975614391.html

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экономика, россия, госдума рф