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Правительство предложило выделить 13,5 триллиона рублей на оборону - РИА Новости, 30.09.2024
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16:36 30.09.2024 (обновлено: 16:39 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975565172.html
Правительство предложило выделить 13,5 триллиона рублей на оборону
Правительство предложило выделить 13,5 триллиона рублей на оборону - РИА Новости, 30.09.2024
Правительство предложило выделить 13,5 триллиона рублей на оборону
Расходы бюджета РФ на национальную оборону в 2025 году запланированы в 13,5 триллиона рублей, говорится в пакете бюджетных документов на 2025-2027 годы,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:36
2024-09-30T16:39
россия
госдума рф
экономика
оборона
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на национальную оборону в 2025 году запланированы в 13,5 триллиона рублей, говорится в пакете бюджетных документов на 2025-2027 годы, внесенных правительством в Госдуму. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2025 году – 13 491 943 миллиона рублей, в 2026 году - 12 797 643 миллиона рублей, в 2027 году - 13 068 471,5 миллиона рублей", - отмечается в документе. В том числе, расходы на обеспечение функционирования Вооруженных сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в 2025 году запланированы в 1,687 триллиона рублей, в 2026 году – 1,742 триллиона рублей, в 2027 году – 1,794 триллиона рублей. Среди других расходов раздела "Национальная безопасность" - создание жилищной и транспортной инфраструктуры, социальные и денежные выплаты военнослужащим, субсидии предприятиям ОПК, траты на здравоохранение, военно-техническое сотрудничество. Обеспечение обороны и безопасности страны является одним из ключевых приоритетов подготовленного правительством бюджета наряду с выполнением всех социальных обязательства перед гражданами и обеспечением технологического суверенитета.
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россия, госдума рф, экономика, оборона
Россия, Госдума РФ, Экономика, Оборона
Правительство предложило выделить 13,5 триллиона рублей на оборону

В 2025 году на национальную оборону выделят 13,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на национальную оборону в 2025 году запланированы в 13,5 триллиона рублей, говорится в пакете бюджетных документов на 2025-2027 годы, внесенных правительством в Госдуму.
"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2025 году – 13 491 943 миллиона рублей, в 2026 году - 12 797 643 миллиона рублей, в 2027 году - 13 068 471,5 миллиона рублей", - отмечается в документе.
В том числе, расходы на обеспечение функционирования Вооруженных сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в 2025 году запланированы в 1,687 триллиона рублей, в 2026 году – 1,742 триллиона рублей, в 2027 году – 1,794 триллиона рублей.
Среди других расходов раздела "Национальная безопасность" - создание жилищной и транспортной инфраструктуры, социальные и денежные выплаты военнослужащим, субсидии предприятиям ОПК, траты на здравоохранение, военно-техническое сотрудничество.
Обеспечение обороны и безопасности страны является одним из ключевых приоритетов подготовленного правительством бюджета наряду с выполнением всех социальных обязательства перед гражданами и обеспечением технологического суверенитета.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В бюджет на 2025-2027 годы заложили средства на обороноспособность
Вчера, 13:33
 
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