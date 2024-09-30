https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975565172.html

Правительство предложило выделить 13,5 триллиона рублей на оборону

Правительство предложило выделить 13,5 триллиона рублей на оборону - РИА Новости, 30.09.2024

Правительство предложило выделить 13,5 триллиона рублей на оборону

Расходы бюджета РФ на национальную оборону в 2025 году запланированы в 13,5 триллиона рублей, говорится в пакете бюджетных документов на 2025-2027 годы,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:36

2024-09-30T16:36

2024-09-30T16:39

россия

госдума рф

экономика

оборона

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на национальную оборону в 2025 году запланированы в 13,5 триллиона рублей, говорится в пакете бюджетных документов на 2025-2027 годы, внесенных правительством в Госдуму. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2025 году – 13 491 943 миллиона рублей, в 2026 году - 12 797 643 миллиона рублей, в 2027 году - 13 068 471,5 миллиона рублей", - отмечается в документе. В том числе, расходы на обеспечение функционирования Вооруженных сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в 2025 году запланированы в 1,687 триллиона рублей, в 2026 году – 1,742 триллиона рублей, в 2027 году – 1,794 триллиона рублей. Среди других расходов раздела "Национальная безопасность" - создание жилищной и транспортной инфраструктуры, социальные и денежные выплаты военнослужащим, субсидии предприятиям ОПК, траты на здравоохранение, военно-техническое сотрудничество. Обеспечение обороны и безопасности страны является одним из ключевых приоритетов подготовленного правительством бюджета наряду с выполнением всех социальных обязательства перед гражданами и обеспечением технологического суверенитета.

https://ria.ru/20240930/minfin-1975508472.html

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россия, госдума рф, экономика, оборона