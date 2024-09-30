https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975542269.html
Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями
Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями - РИА Новости, 30.09.2024
Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями
Более 15 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета на борьбу с социально-значимыми заболеваниями в РФ в 2025 году, следует из проекта федерального... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:18
2024-09-30T15:18
2024-09-30T21:22
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета на борьбу с социально-значимыми заболеваниями в РФ в 2025 году, следует из проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов."Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями" 15 345 762,2 тысячи рублей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975555781.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_265:243:2672:2048_1920x0_80_0_0_9282bc7595a8e907f9bc76b3efac37d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями
На борьбу с социально-значимыми заболеваниями хотят выделить 15,3 млрд руб