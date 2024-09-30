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Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями - РИА Новости, 30.09.2024
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15:18 30.09.2024 (обновлено: 21:22 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975542269.html
Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями
Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями - РИА Новости, 30.09.2024
Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями
Более 15 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета на борьбу с социально-значимыми заболеваниями в РФ в 2025 году, следует из проекта федерального... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:18
2024-09-30T21:22
общество
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета на борьбу с социально-значимыми заболеваниями в РФ в 2025 году, следует из проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов."Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями" 15 345 762,2 тысячи рублей", - говорится в документе.
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общество, россия
Общество, Россия
Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями

На борьбу с социально-значимыми заболеваниями хотят выделить 15,3 млрд руб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета на борьбу с социально-значимыми заболеваниями в РФ в 2025 году, следует из проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями" 15 345 762,2 тысячи рублей", - говорится в документе.
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