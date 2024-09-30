https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975542269.html

Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями

Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями - РИА Новости, 30.09.2024

Появился проект финансирования борьбы с социально-значимыми заболеваниями

Более 15 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета на борьбу с социально-значимыми заболеваниями в РФ в 2025 году, следует из проекта федерального... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:18

2024-09-30T15:18

2024-09-30T21:22

общество

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета на борьбу с социально-значимыми заболеваниями в РФ в 2025 году, следует из проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов."Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями" 15 345 762,2 тысячи рублей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975555781.html

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общество, россия