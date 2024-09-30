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Все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.09.2024
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12:41 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975486747.html
Все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета, заявили в Кремле
Все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.09.2024
Все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета, заявили в Кремле
Все поручения президента РФ Владимира Путина кабмину нашли отражение в проекте бюджета на следующие три года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:41
2024-09-30T12:41
россия
дмитрий песков
владимир путин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все поручения президента РФ Владимира Путина кабмину нашли отражение в проекте бюджета на следующие три года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством. Вы знаете, что президент регулярно проводит совещание по вопросам экономического развития. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке бюджета. Все поручения президента нашли свое отражение в том проекте, который внесен (в Госдуму - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с проектом бюджета на 2025-2027 годы, достаточно ли будет средств на выполнение социальных обязательств и целей СВО.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Госдума РФ, Экономика
Все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета, заявили в Кремле

Песков: все поручения Путина правительству нашли отражение в проекте бюджета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все поручения президента РФ Владимира Путина кабмину нашли отражение в проекте бюджета на следующие три года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством. Вы знаете, что президент регулярно проводит совещание по вопросам экономического развития. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке бюджета. Все поручения президента нашли свое отражение в том проекте, который внесен (в Госдуму - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с проектом бюджета на 2025-2027 годы, достаточно ли будет средств на выполнение социальных обязательств и целей СВО.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Правительство одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года
29 сентября, 11:09
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинГосдума РФЭкономика
 
 
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