https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975486747.html

Все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета, заявили в Кремле

Все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.09.2024

Все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета, заявили в Кремле

Все поручения президента РФ Владимира Путина кабмину нашли отражение в проекте бюджета на следующие три года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:41

2024-09-30T12:41

2024-09-30T12:41

россия

дмитрий песков

владимир путин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все поручения президента РФ Владимира Путина кабмину нашли отражение в проекте бюджета на следующие три года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством. Вы знаете, что президент регулярно проводит совещание по вопросам экономического развития. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке бюджета. Все поручения президента нашли свое отражение в том проекте, который внесен (в Госдуму - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с проектом бюджета на 2025-2027 годы, достаточно ли будет средств на выполнение социальных обязательств и целей СВО.

https://ria.ru/20240929/proekt-1975325359.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф, экономика