https://ria.ru/20240930/briks-1975410265.html

В Госдуме предложили создать единую биржу БРИКС

В Госдуме предложили создать единую биржу БРИКС - РИА Новости, 30.09.2024

В Госдуме предложили создать единую биржу БРИКС

Создание единой биржи БРИКС для торговли товарами и сырьем внутри блока на основе национальных валют станет залогом экономического суверенитета и независимости... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:13

2024-09-30T06:13

2024-09-30T06:13

экономика

сша

александр бабаков

брикс

госдума рф

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Создание единой биржи БРИКС для торговли товарами и сырьем внутри блока на основе национальных валют станет залогом экономического суверенитета и независимости стран, а также шагом на пути к укреплению многополярного мирового порядка, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. "Создание единой биржи БРИКС для торговли товарами и сырьем внутри блока на основе национальных валют станет залогом экономического суверенитета и независимости наших стран", - сказал он. По мнению Бабакова, создание единой биржи БРИКС позволит существенно упростить и оптимизировать торговлю между странами, так как в настоящее время торговля сырьем и товарами часто осуществляется через третьи страны и биржи, что приводит к дополнительным транзакционным издержкам и увеличению времени поставок, а единая биржа обеспечит прямой доступ к рынкам БРИКС и позволит ускорить сделки, снизить издержки, связанные с посредничеством. По его словам, это особенно важно для стратегически значимых товаров, таких как энергоносители, металлы и сельскохозяйственная продукция, на которые приходится значительная доля торговли. "Единая биржа БРИКС может стать эффективным инструментом для обеспечения финансовой стабильности и защиты от валютных рисков. Торговля на глобальных биржах часто сопровождается валютными рисками, связанными с использованием доллара США или других западных валют. Создание собственной биржи позволит странам БРИКС уйти от доллара, осуществлять расчеты в национальных валютах или даже разработать собственный расчетный механизм на основе блокчейна и единой виртуальной валюты, что существенно снизит зависимость от внешних валютных колебаний и укрепит финансовый суверенитет наших стран", - добавил вице-спикер Госдумы. Кроме того, Бабаков отметил, что единая биржа БРИКС будет способствовать укреплению экономической координации и интеграции между странами блока, она станет платформой для обмена информацией о рыночных тенденциях, координации в области регулирования и разработки общих стандартов, что создаст основу для более тесного экономического сотрудничества и повысит согласованность действий в рамках блока, что особенно важно в условиях глобальной экономической нестабильности и роста протекционизма. Единая биржа БРИКС, как считает вице-спикер ГД, будет способствовать диверсификации экспортных потоков и расширению рынков, поскольку внутренние рынки стран БРИКС обладают огромным потенциалом для роста и единая биржа может стать катализатором для его реализации, а укрепление торговых связей между странами блока позволит снизить зависимость от традиционных рынков и адаптироваться к новым экономическим реалиям. "Не менее важно и то, что создание единой биржи будет способствовать инновационному развитию и модернизации экономик стран БРИКС. Новая биржа станет площадкой для внедрения передовых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, которые могут существенно повысить прозрачность, эффективность и безопасность торговых операций. Это также откроет новые возможности для привлечения инвестиций и развития финансовых рынков внутри блока. Именно клиринговые расчеты могут стать основой для операций на этой бирже, предлагая странам-участницам совершать сделки с минимальными валютными рисками и затратами. Использование клиринга позволяет значительно снизить зависимость от третьих валют, в первую очередь от доллара, который до сих пор доминирует в международной торговле. Вместо использования конвертации национальных валют через доллар США, страны могут проводить расчеты напрямую, основываясь на взаимном зачете обязательств", - подчеркнул он. Бабаков считает, что основой для эффективного функционирования клиринговой системы на бирже БРИКС должно стать создание специального клирингового центра: института, который будет координировать расчеты между участниками и обеспечивать взаимозачет обязательств. Этот институт, по его словам, в том числе будет заниматься разработкой механизмов использования национальных валют, определением методов оценки и соотношения валют стран-участников для обеспечения честного и стабильного взаимного зачисления, а также внедрением цифровых финансовых технологий - блокчейн-технологий и цифровых валют для ускорения и безопасности расчетов. "В конечном счете, единая биржа БРИКС станет важным символом экономического суверенитета и независимости наших стран. Она продемонстрирует способность стран БРИКС координировать свои усилия и принимать совместные решения в интересах устойчивого развития и благополучия наших народов. Создание такой биржи будет значительным шагом на пути к укреплению многополярного мирового порядка, где страны БРИКС сегодня играют ключевую роль", - заключил заместитель председателя Госдумы.

https://ria.ru/20240729/briks-1962601593.html

https://ria.ru/20240420/putin-1941210545.html

https://ria.ru/20240523/birzha-1947916729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, александр бабаков, брикс, госдума рф