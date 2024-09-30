https://ria.ru/20240930/blagodarnost-1975563640.html

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла"

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 30.09.2024

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла"

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус сити холла" за самоотверженные и решительные действия, проявленные ими при теракте в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:25

2024-09-30T16:25

2024-09-30T16:25

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

владимир путин

крокус сити холл

общество

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус сити холла" за самоотверженные и решительные действия, проявленные ими при теракте в Подмосковье весной этого года, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале официальной и правовой информации. "За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность президента Российской Федерации: Мейер Софии Евгеньевне - администратору ложи административно-хозяйственного отдела филиала" Крокус сити холл"... Осанушкову Алексею Александровичу - контролёру отдела пропускного режима филиала "Крокус сити холл", - говорится в документе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

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россия, московская область (подмосковье), красногорск, владимир путин, крокус сити холл, общество