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Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 30.09.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:25 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/blagodarnost-1975563640.html
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла"
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 30.09.2024
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла"
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус сити холла" за самоотверженные и решительные действия, проявленные ими при теракте в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:25
2024-09-30T16:25
теракт в "крокус сити холле"
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
владимир путин
крокус сити холл
общество
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус сити холла" за самоотверженные и решительные действия, проявленные ими при теракте в Подмосковье весной этого года, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале официальной и правовой информации. "За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность президента Российской Федерации: Мейер Софии Евгеньевне - администратору ложи административно-хозяйственного отдела филиала" Крокус сити холл"... Осанушкову Алексею Александровичу - контролёру отдела пропускного режима филиала "Крокус сити холл", - говорится в документе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
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россия, московская область (подмосковье), красногорск, владимир путин, крокус сити холл, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Общество
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла"

Путин объявил благодарность 2 сотрудникам "Крокуса" за самоотверженность

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус сити холла" за самоотверженные и решительные действия, проявленные ими при теракте в Подмосковье весной этого года, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале официальной и правовой информации.
"За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность президента Российской Федерации: Мейер Софии Евгеньевне - администратору ложи административно-хозяйственного отдела филиала" Крокус сити холл"... Осанушкову Алексею Александровичу - контролёру отдела пропускного режима филиала "Крокус сити холл", - говорится в документе.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"
2 мая, 18:31
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскВладимир ПутинКрокус Сити ХоллОбщество
 
 
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