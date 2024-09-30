Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла"
Путин объявил благодарность 2 сотрудникам "Крокуса" за самоотверженность
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус сити холла" за самоотверженные и решительные действия, проявленные ими при теракте в Подмосковье весной этого года, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале официальной и правовой информации.
"За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность президента Российской Федерации: Мейер Софии Евгеньевне - администратору ложи административно-хозяйственного отдела филиала" Крокус сити холл"... Осанушкову Алексею Александровичу - контролёру отдела пропускного режима филиала "Крокус сити холл", - говорится в документе.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.