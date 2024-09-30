https://ria.ru/20240930/beyrut-1975396408.html

Израильская авиация впервые нанесла удар в черте Бейрута

Израильская авиация впервые нанесла удар в черте Бейрута - РИА Новости, 30.09.2024

Израильская авиация впервые нанесла удар в черте Бейрута

Израильская авиация впервые нанесла удар по зданию в черте города Бейрут - в районе Кола, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T01:21

2024-09-30T01:21

2024-09-30T04:36

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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация впервые нанесла удар по зданию в черте города Бейрут - в районе Кола, сообщил РИА Новости очевидец."Авиация ударила по зданию возле моста Кола. Ракета взорвалась в квартире. На улице видно часть обгоревшего тела", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240929/izrail-1975301977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль