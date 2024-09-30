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Израильская авиация впервые нанесла удар в черте Бейрута - РИА Новости, 30.09.2024
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01:21 30.09.2024 (обновлено: 04:36 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/beyrut-1975396408.html
Израильская авиация впервые нанесла удар в черте Бейрута
Израильская авиация впервые нанесла удар в черте Бейрута - РИА Новости, 30.09.2024
Израильская авиация впервые нанесла удар в черте Бейрута
Израильская авиация впервые нанесла удар по зданию в черте города Бейрут - в районе Кола, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:21
2024-09-30T04:36
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация впервые нанесла удар по зданию в черте города Бейрут - в районе Кола, сообщил РИА Новости очевидец."Авиация ударила по зданию возле моста Кола. Ракета взорвалась в квартире. На улице видно часть обгоревшего тела", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240929/izrail-1975301977.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израильская авиация впервые нанесла удар в черте Бейрута

Израильская авиация впервые нанесла удар в черте Бейрута по зданию в районе Кола

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация впервые нанесла удар по зданию в черте города Бейрут - в районе Кола, сообщил РИА Новости очевидец.
"Авиация ударила по зданию возле моста Кола. Ракета взорвалась в квартире. На улице видно часть обгоревшего тела", - рассказал собеседник агентства.
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В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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