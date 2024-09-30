https://ria.ru/20240930/belgorod-1975475216.html
В Белгороде за неделю обстрелами ВСУ повредило около 690 жилых объектов
В Белгороде за неделю обстрелами ВСУ повредило около 690 жилых объектов - РИА Новости, 30.09.2024
В Белгороде за неделю обстрелами ВСУ повредило около 690 жилых объектов
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что за последнюю неделю около 690 жилых объектов в городе были повреждены в результате атак со... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:03
2024-09-30T12:03
2024-09-30T12:03
специальная военная операция на украине
жилье
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валентин демидов
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что за последнюю неделю около 690 жилых объектов в городе были повреждены в результате атак со стороны Украины. "За неделю завершили ремонт 369 объектов. Получили подтверждающие расписки от собственников жилья. В работе у подрядных организаций – 1513 домов и квартир, 689 из которых повреждено на прошлой неделе", - написал Демидов. Кроме того, по словам мэра, завершена экспертиза 205 автомобилей, и документы на выплату компенсации переданы. Еще 294 машины, включая 72 вновь поврежденные, подлежат экспертной оценке. Планируется завершить эту работу до 20 октября, подчеркнул глава города. Белгород 24 сентября подвергся нескольким воздушным атакам ВСУ, в результате обстрелов получили ранения шесть мирных жителей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, белгород, украина, валентин демидов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Белгород, Украина, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде за неделю обстрелами ВСУ повредило около 690 жилых объектов
Мэр Демидов: обстрелы ВСУ за неделю повредили 689 жилых объектов в Белгороде