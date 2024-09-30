https://ria.ru/20240930/barnaul-1975420114.html

В Барнауле разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината

В Барнауле разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината - РИА Новости, 30.09.2024

В Барнауле разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината

Пожарные разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината в Барнауле, здание частично обрушилось, сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:55

2024-09-30T08:55

2024-09-30T08:55

происшествия

барнаул

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Пожарные разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината в Барнауле, здание частично обрушилось, сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю. "Из-за предельно высоких температур… здание частично обрушилось. Пожарные ведут проливку дымящихся конструкций. Для доступа к очагам тления спасатели приступили к разборке завалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 42 человека и 12 автоцистерн. Чтобы потушить здание, привлекали 141 человека и 54 единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам. Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Попова горел мебельный комбинат. Пожар локализовали на площади 6,8 тысячи "квадратов". "Пожарным и спасателям ГУ МЧС по региону удалось не допустить перехода пламени на хранилища с горючими веществами рядом с комбинатом - для этого все подразделения приложили огромные усилия и профессионализм", - отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

барнаул

алтайский край

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Тушение крупного пожара на мебельном комбинате в Барнауле Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС. 2024-09-30T08:55 true PT0M41S

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Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)