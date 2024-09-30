https://ria.ru/20240930/barnaul-1975420114.html
В Барнауле разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината
В Барнауле разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината - РИА Новости, 30.09.2024
В Барнауле разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината
Пожарные разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината в Барнауле, здание частично обрушилось, сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:55
2024-09-30T08:55
2024-09-30T08:55
происшествия
барнаул
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975354638_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_459efc8dc5d5d4849a030a085889d8bd.jpg
БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Пожарные разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината в Барнауле, здание частично обрушилось, сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю. "Из-за предельно высоких температур… здание частично обрушилось. Пожарные ведут проливку дымящихся конструкций. Для доступа к очагам тления спасатели приступили к разборке завалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 42 человека и 12 автоцистерн. Чтобы потушить здание, привлекали 141 человека и 54 единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам. Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Попова горел мебельный комбинат. Пожар локализовали на площади 6,8 тысячи "квадратов". "Пожарным и спасателям ГУ МЧС по региону удалось не допустить перехода пламени на хранилища с горючими веществами рядом с комбинатом - для этого все подразделения приложили огромные усилия и профессионализм", - отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
барнаул
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975354638_159:0:1114:716_1920x0_80_0_0_2dd94f8ac038b878d7ea67d175f8d46d.jpg
Тушение крупного пожара на мебельном комбинате в Барнауле
Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
2024-09-30T08:55
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Барнауле разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината
Пожарные разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината в Барнауле
БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Пожарные разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината в Барнауле, здание частично обрушилось, сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю.
"Из-за предельно высоких температур… здание частично обрушилось. Пожарные ведут проливку дымящихся конструкций. Для доступа к очагам тления спасатели приступили к разборке завалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 42 человека и 12 автоцистерн. Чтобы потушить здание, привлекали 141 человека и 54 единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Попова горел мебельный комбинат. Пожар локализовали на площади 6,8 тысячи "квадратов".
"Пожарным и спасателям ГУ МЧС по региону удалось не допустить перехода пламени на хранилища с горючими веществами рядом с комбинатом - для этого все подразделения приложили огромные усилия и профессионализм", - отмечают в ведомстве.